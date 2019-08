Urząd Miasta Krakowa po raz pierwszy przygotował dla uczniów taki prezent – ma on nie tylko umilić rozpoczęcie roku, ale i uwrażliwiać na środowisko naturalne.

Jednym z trzech elementów wyprawki jest bidon na wodę. Jak zwróciła uwagę na środowym briefingu prasowym z-ca prezydenta miasta ds. edukacji Anna Korfel-Jasińska, bidon przyczyni się do ograniczenia zużycia plastiku, ponieważ jest wykonany prawie w 95 proc. z cukru, dzięki czemu, w razie ewentualnego zepsucia, po wyrzuceniu ulegnie on szybkiemu rozkładowi.

Oprócz bidonu z napisem "W Krakowie pijemy wodę z kranu” do pierwszoklasistów trafi też stały element wyposażenia każdego ucznia, czyli worek wielokrotnego użytku na trampki lub strój na WF.

Uzupełnieniem miejskiej wyprawki jest publikacja "Moja szkolna supermisja”. Z jej treści najmłodsi uczniowie mają wywnioskować, że nauka w szkole to nie tylko obowiązek, ale przede wszystkim przygoda, podczas której można samemu zmieniać świat na lepsze. Książka ma też zachęcić do dbania o przyrodę, segregowania odpadów, korzystania z ekologicznych środków transportu.

Pokazujemy, że poprzez zabawę i za sprawą nawet drobnych działań mogą zrobić naprawdę wiele. Naszą, dorosłych "supermisją" powinno być natomiast uwrażliwienie chociażby na sprawy ochrony środowiska i właśnie to robimy – powiedziała dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Ewa Całus.

Oprócz tematów poświęconych środowisku w publikacji są też ciekawostki o Krakowie, informacje o zdrowym trybie życia. Przez książkę pierwszoklasistów prowadzi dwójka krakowskich bohaterów oraz ich jamnik. Ze względu na świętowane w tym roku 70-lecie Nowej Huty postawiono też na nowohuckie akcenty – ilustracje i oprawę graficzną przygotowały artystki tworzące właśnie w tej dzielnicy, Joanna „Lola” Styrylska oraz Jagoda Pecela.

Za redakcję książeczki odpowiadają pracownicy Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa, za druk na ekologicznym papierze – Zespół Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Z. Klemensiewicza w Krakowie.

Publikacja "Moja szkolna supermisja” będzie miała też angielską, rosyjską i ukraińską wersję językową, a także w języku Braille’a.

Pierwszy dzień w szkole to wyjątkowy moment w życiu każdego z nas. Jestem przekonany, że w szkole, w której rozpoczynasz właśnie naukę, będziesz rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Mam nadzieję, że odkryjesz w sobie nowe talenty i poznasz nowych przyjaciół. Życzę Ci, aby nauka zawsze była dla Ciebie przyjemnością i okazją do radości. Pamiętaj, że dasz radę wszystko osiągnąć, jeśli tylko mocno uwierzysz w siebie – napisał w specjalnym liście do pierwszoklasistów prezydent miasta Jacek Majchrowski.