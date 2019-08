Z raportu NIK, do którego dotarł DGP, wynika, że kolejki w urzędach wojewódzkich są coraz dłuższe. Dziś podjęcie decyzji zajmuje urzędnikom średnio 206 dni. Jeszcze pięć lat temu zaledwie 64. Cudzoziemcy z sześciu krajów, m.in. Ukraińcy, mogą pracować przez sześć miesięcy na podstawie oświadczeń składanych przez pracodawców w urzędzie pracy. Gdy okres ten się skończy, a pracodawcom zależy na zatrzymaniu wykwalifikowanych pracowników, muszą uzyskać oni pozwolenia na pobyt i pracę. Wtedy zaczyna się problem.

Przedłużający się czas oczekiwania na te decyzje sprawia, że pracodawcy wstrzymują się z inwestycjami. – Gorsze warunki działalności dla przedsiębiorców odbiją się w niedługim czasie na sytuacji wszystkich pracobiorców, nie tylko cudzoziemców, lecz także na sytuacji finansowej poszczególnych regionów kraju – mówi Robert Lisicki z Konfederacji Lewiatan.

Na razie można policzyć pieniądze, które za opieszałość urzędów płaci państwo. Cudzoziemcy zaczęli bowiem zgłaszać skargi do sądów administracyjnych. I jak zaznacza Karolina Schiffter, adwokat z kancelarii Raczkowski Paruch, jest to działanie wynikające z desperacji ludzi, którzy od kilkunastu miesięcy nie mogą dowiedzieć się, na jakim etapie jest rozpatrywanie ich wniosku.

NIK podaje, że w latach 2014–2018 zapadło 115 wyroków stwierdzających bezczynność lub przewlekłość postępowań, z czego aż 101 wydano w ubiegłym roku. Wojewodowie musieli zapłacić w sumie 211 tys. zł odszkodowań (196 tys. zł w wyniku rozstrzygnięć sądu z 2018 r.). W skrajnym przypadku decyzja dotycząca wniosku została wydana po ponad trzech latach.

Z raportu NIK wynika, że urzędy już pierwsze czynności podejmowały nawet z rocznym opóźnieniem.

– To wszystko może spowodować, że zniecierpliwieni cudzoziemcy, którzy uzupełniają niedobory na naszym rynku pracy, wyjadą z Polski – ostrzega Najwyższa Izba Kontroli. I podkreśla, że opóźnienia mogą powiększać szarą strefę – a to oznacza mniejsze wpływy z podatków do budżetu państwa.

Powód opieszałości to brak rąk do pracy i niedofinansowanie urzędów wojewódzkich. Liczba zatrudnionych wzrosła co prawda w ostatnich latach dwukrotnie, ale wnisków o legalizację pobytu i pracy jest kilka razy więcej.

