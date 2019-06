Premier Morawiecki wziął udział w zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 w II Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie. Podczas uroczystości premier zwrócił uwagę na frazę odśpiewanego wcześniej hymnu szkoły. W hymnie waszej szkoły była taka fraza, że będziecie zawsze dbać o prawdę, to przepiękna fraza, dziękuję za nią"- powiedział.

Musimy zawsze dbać o prawdę, dlatego proszę was też o to, gdziekolwiek będziecie spędzać te wakacje, żebyście zawsze o Polsce mówili dobrze - nil nisi bene - zwracał się do uczniów Morawiecki.

Premier dodał, że mówić o Polsce trzeba dobrze, nie dlatego, że jest taka absolutnie idealna, bo nic nie jest idealne. Ale wylano na nią już tyle różnych wiader pomyj, tak bardzo była sponiewierana przez historię przez ostatnich 200-300 lat, że teraz przez 25 lat postarajmy się mówić dobrze - podkreślił. Postarajmy się mówić dobrze, uczciwie pokazując jej piękno, piękno przyrody, piękno historii i piękno ludzi, którzy w Polsce mieszkają- powiedział.

Premier życzył również szkolnej młodzieży pięknych i bezpiecznych wakacji. Życzę wam, żeby te wakacje były piękne, żebyście wzięli ze sobą książkę, z której nie będziecie musieli pisać wypracowania i pojechali na wycieczkę, z której nie będzie trzeba pisać żadnych sprawozdań - powiedział.

Prezydent Chełma, Jakub Banaszek, absolwent II LO w Chełmie, wspominał, że kiedy on chodził do tej szkoły, to oczekiwał zakończenia roku, ale też brakowało mu szkoły podczas wakacji.

Kiedy szkoła się kończyła brakowało mi jej i z utęsknieniem czekałem na dzień 1 września, rozpoczęcie nowego roku szkolnego. Tego też wam życzę, żeby brakowało wam szkoły i żebyście wrócili we wrześniu naładowani pozytywną energią, gotowi do zdobywania wiedzy, poszerzania swoich horyzontów, bo to jest bardzo ważne, naszą przyszłością jest nauka – powiedział Banaszek do uczniów.

Prezydent Banaszek i lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk w obecności premiera wręczyli wyróżniającym się uczniom II LO świadectwa szkolne i nagrody książkowe. Książki i dyplomy otrzymali też najlepsi uczniowie innych chełmskich szkół, którzy uczestniczyli w uroczystości. Spotkanie zakończyła część artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży. Na briefingu po uroczystości dyrektor II LO w Chełmie Zbigniew Niderla powiedział dziennikarzom, że w tej szkole, uważanej za najlepszą w mieście, nie będzie problemów z przyjęciem we wrześniu podwójnego rocznika do klas pierwszych.

Będzie 11 oddziałów, a w ubiegłym roku był nabór do sześciu klas pierwszych. Teraz będzie sześć klas pierwszych dla uczniów po gimnazjum i pięć po szkole podstawowej. Zarówno jeśli chodzi o kadrę pedagogiczną, jak i warunki lokalowe, szkoła jest przygotowana na taką liczbę oddziałów. Nie będzie konieczności nauki na zmiany, czy wydłużania zajęć. Zmieścimy się w godzinach tych, w których szkoła funkcjonowała do tej pory. Lekcje kończą się o godz. 14.40 i przy naborze podwójnym będzie tak samo – powiedział Niderla.

Lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk dodała, że w województwie lubelskim jest przygotowanych więcej miejsc w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych, niż absolwentów, którzy będą ubiegali się o przyjęcie do nich.

To wynika też z tego, że mamy do czynienia od wielu lat z niżem demograficznym. W ciągu ostatnich ośmiu lat liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych w woj. lubelskim zmniejszyła się o prawie 40 tys. To jest dokładnie taka sama liczba, jak absolwentów, którzy będą w tym roku do nich aplikować. Dla bardzo wielu szkół rekrutacja ta stanowi wielką szanse na to, że odbudują swoją działalność – powiedziała Misiuk.

Mamy świadomość, że będą sytuacje takie jak w Lublinie, gdzie w szkołach cieszących się szczególną popularnością, zapewne - jak zresztą co roku - nie wszyscy uczniowie, którzy aplikują o przyjęcie do tych szkół, zostaną do nich przyjęci – dodała Misiuk.