Trzaskowski wraz z wiceprezydent stolicy Renatą Kaznowską przedstawił we wtorek w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana Tuwima na warszawskiej Woli program "Warszawa dla uczniów".

Trzaskowski zaznaczył, że edukacja jest dla niego "niesłychanie istotna", zarówno jako dla prezydenta stolicy, jak i dla rodzica oraz wykładowcy akademickiego. - Wydajemy na edukację prawie 5 mld zł z budżetu miasta corocznie - podał.

Podkreślił, że program "Warszawa dla uczniów" przewiduje realizację jednej z jego zapowiedzi wyborczych, czyli przeznaczenia dodatkowych pieniędzy - 100 zł rocznie - dla każdego warszawskiego ucznia. Pieniądze mają być przeznaczone na finansowanie udziału w wydarzeniach kulturalnych, naukowych i sportowych odbywających się poza szkołą.

Jak poinformował Trzaskowski, w marcu tego roku dyrektorzy stołecznych szkół dostaną na ten cel 15 mln zł z budżetu miasta. Następnie pieniądze będą dzielone na klasy, a później trafią do poszczególnych uczniów.

Kolejny element programu "Warszawa dla uczniów" to infrastruktura. - Zapowiadamy budowę kolejnych szkół w bardzo wielu dzielnicach, tam, gdzie te potrzeby są olbrzymie - mówił Trzaskowski. - Piętnaście nowych szkół dla ponad 10 tys. uczniów - zapowiedział.

W programie "Warszawa dla uczniów" znajdzie się również doradztwo dla uczniów. - To jest sprawa niesłychanie istotna, zwłaszcza dzisiaj, w tych chaotycznych czasach, ważne jest, by rozmawiać z uczniami szkół, jakie przed nimi można zarysować perspektywy - mówił prezydent stolicy. Wskazał, że organizowane są Warszawskie Dni Doradztwa Zawodowego, by uczniowie wiedzieli, jakie są w mieście możliwości dotyczące kształcenia i podejmowania pracy.

Trzaskowski zwrócił uwagę na sytuację tzw. podwójnego rocznika. W związku z reformą edukacji - likwidacją gimnazjów i wydłużeniem nauki w szkołach podstawowych - wiosną tego roku o przyjęcie do szkół średnich będą się ubiegali uczniowie z pierwszego rocznika kończącego ośmioletnią szkołę podstawową i ostatniego rocznika kończącego gimnazjum. - To nie było proste znalezienie dodatkowych miejsc, ponieważ zamiast 19 tys. uczniów 40 tys. uczniów musi znaleźć swoje miejsce w szkołach, ale udało nam się z tym problemem poradzić - powiedział.

Mówił również o zapowiadanej w kampanii wyborczej obietnicy podwyżek płac dla nauczycieli. - Już na sesji marcowej (Rady Miasta - PAP) będzie konkretna uchwała, oczywiście, tak jak zapowiadałem, z wyrównaniem od stycznia - zapewnił. Zgodnie z projektem uchwały dodatkowe podwyżki z budżetu miasta mają otrzymać nauczyciele stażyści, nauczyciele kontraktowi i część nauczycieli mianowanych.

- Zależy nam na tym, żeby nasi młodzi warszawiacy mieli szanse na korzystanie z najlepszej edukacji, żeby mieli szansę się rozwijać i stąd jest ten program, jest realizowany w pierwszej kolejności, i stąd też zawiera on tak wiele elementów - powiedział Trzaskowski.