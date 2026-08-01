Po tych polskich uczelniach najwyższe zarobki. Ranking szkół wyższych 2026

Liderem tegorocznego rankingu po raz kolejny jest Uniwersytet Warszawski, który zdobył maksymalny wynik 100 punktów. Na następnych miejscach są:
- Politechnika Wrocławska;
- Akademia Górniczo-Hutnicza;
- Politechnika Warszawska;
- Uniwersytet Jagielloński.
Najbardziej opłacalne kierunki studiów na UW
Dwa kierunki studiów drugiego stopnia na UW – informatyka i Quantitative Finance – zajęły dwa pierwsze miejsca podium w zestawieniu programów studiów stacjonarnych, których absolwenci osiągają najwyższe wynagrodzenia. Dane pochodzą z systemu "Ekonomiczne Losy Absolwentów". Na jego podstawie został opracowany ranking "Polskie Szkoły Akademickie: kariera, praca, zarobki 2026".
Według najnowszego rankingu absolwenci informatyki i Quantitative Finance – osiągają najwyższe wynagrodzenia brutto – ponad 17 tys. zł (informatyka) i ponad 16 tys. zł (Quantitative Finance). Autorzy raportu oceniali wynagrodzenia absolwentów rocznika 2024 w pierwszym roku po dyplomie.
Ekonomiczne Losy Absolwentów to realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badanie, dzięki któremu można sprawdzić, jak na rynku pracy radzą sobie absolwenci polskich szkół wyższych. Zestawienia powstają na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on.
Wśród wskaźników, jakie uwzględniono w zestawieniu, są: wynagrodzenia absolwentów, czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia, ryzyko bezrobocia, poziom przedsiębiorczości (samozatrudnienie), a także skala kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach.
Najbardziej oblegane kierunki na UW
Na UW zakończył się już pierwszy etap rekrutacji. Według danych z 22 lipca wśród zakwalifikowanych na studia było: 17,3 tys. osób (studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie); 4,3 tys. osób (studia drugiego stopnia). Najwyższy wskaźnik liczby kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce odnotowano na kierunkach:
- lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie: 32,78 osób na miejsce (1967 osób na 60 miejsc);
- Business and Management, stacjonarne, pierwszego stopnia: 26,23 (1049 osób na 40 miejsc);
- kultury Azji i Afryki – japonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia: 19,12 (478 osób na 25 miejsc).
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.