Po tych polskich uczelniach najwyższe zarobki. Ranking szkół wyższych 2026

Liderem tegorocznego rankingu po raz kolejny jest Uniwersytet Warszawski, który zdobył maksymalny wynik 100 punktów. Na następnych miejscach są:

Politechnika Wrocławska;

Akademia Górniczo-Hutnicza;

Politechnika Warszawska;

Uniwersytet Jagielloński.

Najbardziej opłacalne kierunki studiów na UW

Dwa kierunki studiów drugiego stopnia na UW – informatyka i Quantitative Finance – zajęły dwa pierwsze miejsca podium w zestawieniu programów studiów stacjonarnych, których absolwenci osiągają najwyższe wynagrodzenia. Dane pochodzą z systemu "Ekonomiczne Losy Absolwentów". Na jego podstawie został opracowany ranking "Polskie Szkoły Akademickie: kariera, praca, zarobki 2026".

Według najnowszego rankingu absolwenci informatyki i Quantitative Finance – osiągają najwyższe wynagrodzenia brutto – ponad 17 tys. zł (informatyka) i ponad 16 tys. zł (Quantitative Finance). Autorzy raportu oceniali wynagrodzenia absolwentów rocznika 2024 w pierwszym roku po dyplomie.

Ekonomiczne Losy Absolwentów to realizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego badanie, dzięki któremu można sprawdzić, jak na rynku pracy radzą sobie absolwenci polskich szkół wyższych. Zestawienia powstają na podstawie danych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i systemu POL-on.

Wśród wskaźników, jakie uwzględniono w zestawieniu, są: wynagrodzenia absolwentów, czas poszukiwania pierwszego zatrudnienia, ryzyko bezrobocia, poziom przedsiębiorczości (samozatrudnienie), a także skala kontynuowania edukacji na kolejnych poziomach.

Najbardziej oblegane kierunki na UW

Na UW zakończył się już pierwszy etap rekrutacji. Według danych z 22 lipca wśród zakwalifikowanych na studia było: 17,3 tys. osób (studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie); 4,3 tys. osób (studia drugiego stopnia). Najwyższy wskaźnik liczby kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce odnotowano na kierunkach: