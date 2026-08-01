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Trudny QUIZ z geografii. Pytamy o mało znane miejsca. 10/10 tylko dla 60 proc. podróżników

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 06:19
mapa, geografia, kompas
Trudny QUIZ z geografii. Pytamy o mało znane miejsca. 10/10 tylko dla 60 proc. podróżników/ShutterStock
Geografia to dziedzina, za którą wielu z nas przepada. Kto nie lubi podróżować i poznawać nowych miejsc? Kto z nas w dzieciństwie a nawet teraz od czasu do czasu nie lubi pooglądać map czy atlasów geograficznych. W tym quizie pytamy o mało znane miejsca. Nieliczni zdobędą komplet punktów, ale warto spróbować.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: geografiaquizquiz z geografii
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