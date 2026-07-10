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Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
50 minut temu
[aktualizacja 13 minut temu]
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Oto najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny się dostanie nawet na prestiżowe uczelnie/Shutterstock
Ogłoszono wyniki matur i trwa rekrutacja na studia. W tym roku może być wyjątkowo trudno dostać się na oblegane kierunki, ponieważ szkoły średnie kończy 1,5 rocznika. Są jednak takie studia - i to na najlepszych uczelniach w Polsce - na które prawie każdy chętny się dostanie.

Średni wynik uzyskany w tym roku przez maturzystów z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym to:

  • z polskiego - 59 proc. możliwych do uzyskania punktów,
  • z matematyki - 59 proc.,
  • z angielskiego - 78 proc.

Matura 2026. Wyniki

Średni wynik tegorocznych maturzystów z egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym to 44 proc., z matematyki - 37 proc., z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) - 69 proc. Z pozostałych przedmiotów to np. z biologii - 41 proc., z chemii - 41 proc., z filozofii - 35 proc., z fizyki - 42 proc., z geografii - 41 proc., z historii - 47 proc., z historii muzyki - 45 proc., z historii sztuki - 42 proc., z informatyki - 40 proc., z języka łacińskiego i kultury antycznej - 44 proc., z wiedzy o społeczeństwie 44 proc.

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski przypomniał, że wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym służą uczelniom do rekrutacji na studia. Dlatego muszą być trudne i dobrze różnicujące, ponieważ na tym zależy uczelniom - uzasadniał.

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski od lat królują w rankingach na najlepsze uczelnie w kraju Jednak i w tych prestiżowych szkołach wyższych są kierunki, na które brakuje kandydatów, albo jest ich tak mało, że praktycznie każdy może się dostać.

Uniwersytet Jagielloński

Na Uniwersytecie Jagiellońskim jednym z najmniej obleganych kierunków była "kultura Rosji i narodów sąsiednich" na Wydziale Filologicznym. Te studia nie zostały uruchomione. Powód jest oczywisty: od momentu wybuchu wojny na Ukrainie spadło zainteresowanie studiami zajmującymi się tematem Rosji.

Oto inne najmniej popularne kierunki na UJ:

  • rosjoznawstwo,
  • kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne,
  • studia polsko-ukraińskie,
  • chemia zrównoważonego rozwoju,
  • filologia rosyjska,
  • filologia rumuńska,
  • chemia,
  • fizyka dla firm,
  • filologia węgierska,
  • filologia polska nauczycielska.

Politechnika Krakowska

W poprzednich rekrutacjach najmniej chętnych na jedno miejsce na tej uczelni było na następujących kierunkach studiów:

  • architektura krajobrazu,
  • nanotechnologia i nanomateriały,
  • fizyka techniczna,
  • energetyka,
  • inżynieria materiałowa,
  • budownictwo w jęz. angielskim,
  • budownictwo.

Uniwersytet Warszawski

Na Uniwersytecie Warszawskim bez problemu można było się dostać m.in. na filologie obce, takie jak m.in. rosyjska, białoruska, węgierska i germańska. Oto najmniejsza liczba kandydatów na jedno miejsce w poprzednich rekrutacjach:

  • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
  • filologia bałtycka,
  • nauczanie języków obcych,
  • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • filologia białoruska z językiem angielskim,
  • filologia rosyjska,
  • pedagogika specjalna,
  • slawistyka,
  • ukrainistyka z językiem angielskim
  • historia i kultura Żydów
  • studia wschodnie
  • social and Public Policy.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: rekrutacjauczelnia
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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