Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie

Średni wynik uzyskany w tym roku przez maturzystów z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym to:

z polskiego - 59 proc. możliwych do uzyskania punktów,

z matematyki - 59 proc.,

z angielskiego - 78 proc.

Matura 2026. Wyniki

Średni wynik tegorocznych maturzystów z egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym to 44 proc., z matematyki - 37 proc., z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) - 69 proc. Z pozostałych przedmiotów to np. z biologii - 41 proc., z chemii - 41 proc., z filozofii - 35 proc., z fizyki - 42 proc., z geografii - 41 proc., z historii - 47 proc., z historii muzyki - 45 proc., z historii sztuki - 42 proc., z informatyki - 40 proc., z języka łacińskiego i kultury antycznej - 44 proc., z wiedzy o społeczeństwie 44 proc.

Dyrektor CKE Robert Zakrzewski przypomniał, że wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym służą uczelniom do rekrutacji na studia. Dlatego muszą być trudne i dobrze różnicujące, ponieważ na tym zależy uczelniom - uzasadniał.

Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski od lat królują w rankingach na najlepsze uczelnie w kraju Jednak i w tych prestiżowych szkołach wyższych są kierunki, na które brakuje kandydatów, albo jest ich tak mało, że praktycznie każdy może się dostać.

Uniwersytet Jagielloński

Na Uniwersytecie Jagiellońskim jednym z najmniej obleganych kierunków była "kultura Rosji i narodów sąsiednich" na Wydziale Filologicznym. Te studia nie zostały uruchomione. Powód jest oczywisty: od momentu wybuchu wojny na Ukrainie spadło zainteresowanie studiami zajmującymi się tematem Rosji.

Oto inne najmniej popularne kierunki na UJ:

rosjoznawstwo,

kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne,

studia polsko-ukraińskie,

chemia zrównoważonego rozwoju,

filologia rosyjska,

filologia rumuńska,

chemia,

fizyka dla firm,

filologia węgierska,

filologia polska nauczycielska.

Politechnika Krakowska

W poprzednich rekrutacjach najmniej chętnych na jedno miejsce na tej uczelni było na następujących kierunkach studiów:

architektura krajobrazu,

nanotechnologia i nanomateriały,

fizyka techniczna,

energetyka,

inżynieria materiałowa,

budownictwo w jęz. angielskim,

budownictwo.

Uniwersytet Warszawski

Na Uniwersytecie Warszawskim bez problemu można było się dostać m.in. na filologie obce, takie jak m.in. rosyjska, białoruska, węgierska i germańska. Oto najmniejsza liczba kandydatów na jedno miejsce w poprzednich rekrutacjach: