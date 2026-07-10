Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie

Średni wynik uzyskany w tym roku przez maturzystów z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym to:
- z polskiego - 59 proc. możliwych do uzyskania punktów,
- z matematyki - 59 proc.,
- z angielskiego - 78 proc.
Matura 2026. Wyniki
Średni wynik tegorocznych maturzystów z egzaminu z polskiego na poziomie rozszerzonym to 44 proc., z matematyki - 37 proc., z angielskiego (najczęściej wybieranego języka obcego) - 69 proc. Z pozostałych przedmiotów to np. z biologii - 41 proc., z chemii - 41 proc., z filozofii - 35 proc., z fizyki - 42 proc., z geografii - 41 proc., z historii - 47 proc., z historii muzyki - 45 proc., z historii sztuki - 42 proc., z informatyki - 40 proc., z języka łacińskiego i kultury antycznej - 44 proc., z wiedzy o społeczeństwie 44 proc.
Dyrektor CKE Robert Zakrzewski przypomniał, że wyniki z egzaminów na poziomie rozszerzonym służą uczelniom do rekrutacji na studia. Dlatego muszą być trudne i dobrze różnicujące, ponieważ na tym zależy uczelniom - uzasadniał.
Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski od lat królują w rankingach na najlepsze uczelnie w kraju Jednak i w tych prestiżowych szkołach wyższych są kierunki, na które brakuje kandydatów, albo jest ich tak mało, że praktycznie każdy może się dostać.
Uniwersytet Jagielloński
Na Uniwersytecie Jagiellońskim jednym z najmniej obleganych kierunków była "kultura Rosji i narodów sąsiednich" na Wydziale Filologicznym. Te studia nie zostały uruchomione. Powód jest oczywisty: od momentu wybuchu wojny na Ukrainie spadło zainteresowanie studiami zajmującymi się tematem Rosji.
Oto inne najmniej popularne kierunki na UJ:
- rosjoznawstwo,
- kultura Rosji i narodów sąsiednich. Studia filologiczne,
- studia polsko-ukraińskie,
- chemia zrównoważonego rozwoju,
- filologia rosyjska,
- filologia rumuńska,
- chemia,
- fizyka dla firm,
- filologia węgierska,
- filologia polska nauczycielska.
Politechnika Krakowska
W poprzednich rekrutacjach najmniej chętnych na jedno miejsce na tej uczelni było na następujących kierunkach studiów:
- architektura krajobrazu,
- nanotechnologia i nanomateriały,
- fizyka techniczna,
- energetyka,
- inżynieria materiałowa,
- budownictwo w jęz. angielskim,
- budownictwo.
Uniwersytet Warszawski
Na Uniwersytecie Warszawskim bez problemu można było się dostać m.in. na filologie obce, takie jak m.in. rosyjska, białoruska, węgierska i germańska. Oto najmniejsza liczba kandydatów na jedno miejsce w poprzednich rekrutacjach:
- informacja naukowa i bibliotekoznawstwo,
- filologia bałtycka,
- nauczanie języków obcych,
- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
- filologia białoruska z językiem angielskim,
- filologia rosyjska,
- pedagogika specjalna,
- slawistyka,
- ukrainistyka z językiem angielskim
- historia i kultura Żydów
- studia wschodnie
- social and Public Policy.
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.