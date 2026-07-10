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Zmiany w szkołach od 1 września dla wszystkich. Zaczną obowiązywać nowe standardy

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 07:03
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szkoła uczniowie lekcje
Zmiany w szkołach od 1 września dotyczą wszystkich. Zaczną obowiązywać nowe standardy/Shutterstock
Od 1 września w szkołach i przedszkolach zaczną obowiązywać nowe standardy żywienia. Przewidują obowiązek serwowania co najmniej jednej w pełni roślinnej potrawy w tygodniu przygotowanej na bazie nasion roślin strączkowych. W takim daniu nie mogą znajdować się produkty odzwierzęce - informuje "Gazeta Wyborcza".

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, dwa dni w tygodniu stołówki serwować mają obiad na bazie mięsa świeżego wraz z alternatywą roślinną, najlepiej opartą na strączkach. To rozwiązanie dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych.

Danie rybne i roślinne

Jeden dzień w tygodniu podawane ma być danie rybne i roślinna potrawa alternatywa. Jeden dzień w tygodniu jest tzw. elastyczny, w którym obiad może być roślinny, mączny lub rybny. Jeśli chodzi o zupy, to co najmniej dwa razy w tygodniu powinny być przygotowywane na wywarach warzywnych - wyjaśnia gazeta.

Warzywa w każdym posiłku

Rozporządzenie wymaga też obecności warzyw lub owoców w każdym posiłku, przy czym warzyw w menu powinno być więcej niż owoców. Dzieci mają dostawać więcej produktów pełnoziarnistych i dań przygotowanych z użyciem tłuszczów roślinnych. Za to ograniczona zostaje liczba potraw smażonych – do maksymalnie dwóch w tygodniu. Stołówki mają wykorzystywać produkty sezonowe, lokalne i ekologiczne.

Na stronie internetowej programu Szkoła na Roślinach dostępne są bezpłatne materiały dla szkół i przedszkoli, np. 25 przepisów dostosowanych do żywienia zbiorowego - dodaje "Gazeta Wyborcza".

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Źródło PAP
Tematy: szkołazmiany1 września
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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