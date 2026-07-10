Zmiany w szkołach od 1 września dla wszystkich. Zaczną obowiązywać nowe standardy

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, dwa dni w tygodniu stołówki serwować mają obiad na bazie mięsa świeżego wraz z alternatywą roślinną, najlepiej opartą na strączkach. To rozwiązanie dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych.
Danie rybne i roślinne
Jeden dzień w tygodniu podawane ma być danie rybne i roślinna potrawa alternatywa. Jeden dzień w tygodniu jest tzw. elastyczny, w którym obiad może być roślinny, mączny lub rybny. Jeśli chodzi o zupy, to co najmniej dwa razy w tygodniu powinny być przygotowywane na wywarach warzywnych - wyjaśnia gazeta.
Warzywa w każdym posiłku
Rozporządzenie wymaga też obecności warzyw lub owoców w każdym posiłku, przy czym warzyw w menu powinno być więcej niż owoców. Dzieci mają dostawać więcej produktów pełnoziarnistych i dań przygotowanych z użyciem tłuszczów roślinnych. Za to ograniczona zostaje liczba potraw smażonych – do maksymalnie dwóch w tygodniu. Stołówki mają wykorzystywać produkty sezonowe, lokalne i ekologiczne.
Na stronie internetowej programu Szkoła na Roślinach dostępne są bezpłatne materiały dla szkół i przedszkoli, np. 25 przepisów dostosowanych do żywienia zbiorowego - dodaje "Gazeta Wyborcza".
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.