Zmiany w szkołach od 1 września dla wszystkich. Zaczną obowiązywać nowe standardy

Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Zdrowia, dwa dni w tygodniu stołówki serwować mają obiad na bazie mięsa świeżego wraz z alternatywą roślinną, najlepiej opartą na strączkach. To rozwiązanie dla osób niespożywających produktów odzwierzęcych.

Danie rybne i roślinne

Jeden dzień w tygodniu podawane ma być danie rybne i roślinna potrawa alternatywa. Jeden dzień w tygodniu jest tzw. elastyczny, w którym obiad może być roślinny, mączny lub rybny. Jeśli chodzi o zupy, to co najmniej dwa razy w tygodniu powinny być przygotowywane na wywarach warzywnych - wyjaśnia gazeta.

Warzywa w każdym posiłku

Rozporządzenie wymaga też obecności warzyw lub owoców w każdym posiłku, przy czym warzyw w menu powinno być więcej niż owoców. Dzieci mają dostawać więcej produktów pełnoziarnistych i dań przygotowanych z użyciem tłuszczów roślinnych. Za to ograniczona zostaje liczba potraw smażonych – do maksymalnie dwóch w tygodniu. Stołówki mają wykorzystywać produkty sezonowe, lokalne i ekologiczne.

Na stronie internetowej programu Szkoła na Roślinach dostępne są bezpłatne materiały dla szkół i przedszkoli, np. 25 przepisów dostosowanych do żywienia zbiorowego - dodaje "Gazeta Wyborcza".