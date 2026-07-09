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Wyższa kwota dla nauczycieli co miesiąc. Związkowcy obwieścili sukces

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 14:19
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Prawie 3 tys. zł dla nauczycieli przed wakacjami 2026
Wyższa kwota dla nauczycieli co miesiąc. Związkowcy obwieścili sukces/Shutterstock
Radom zwiększył dodatek za wychowawstwo dla nauczycieli z 300 do 500 zł brutto miesięcznie. Podwyżka zacznie obowiązywać 1 września 2026 roku. To kolejne miasto, w którym radni zdecydowali się na podwyżkę dla pedagogów.

Wyższa kwota dodatku obejmie nauczycieli w szkołach i przedszkolach w placówkach prowadzonych przez miasto. "Bycie wychowawcą to odpowiedzialne i wymagające zadanie, obarczone wieloma dodatkowymi obowiązkami. Cieszymy się, że wysiłek i codzienny trud wychowawców został dostrzeżony. Dziękujemy Prezydentowi m. Radomia Radosławowi Witkowskiemu za przychylenie się do naszego wniosku oraz Radzie Miejskiej za poparcie tej ważnej inicjatywy. Razem skutecznie działamy na rzecz radomskiej oświaty - brzmi komunikat ZNP w Radomiu oraz prezes Okręgu Mazowieckiego ZNP w mediach społecznościowych.

Koszt podwyżki dla nauczycieli

"To było jedno z moich zobowiązań przedstawionych przed wyborami samorządowymi” – przypomniał we wpisie w mediach prezydent Radomia Radosław Witkowski (KO). Dla gminy, w skali roku to dodatkowy koszt 4,5 miliona złotych.

Karta Nauczyciela gwarantuje nauczycielowi, któremu powierzono funkcję wychowawcy klasy, dodatek wynoszący minimum 300 zł miesięcznie. Samorządy mogą ustalić wyższe stawki w lokalnych regulaminach wynagradzania.

Kilka miast zadecydowało się już na podwyższenie dodatku za wychowawstwo. W Warszawie do 530 zł, natomiast w Gdyni, Gdańsku i Poznaniu wynosi on 500 zł. W Oświęcimiu i Tarnowie dodatek to 500 zł w klasach liczących więcej niż 20 uczniów oraz 400 zł w mniejszych oddziałach.

500 zł dla nauczycieli w całym kraju?

ZNP od dawna czyni starania by 500 zł stało się stawką minimalną w całym kraju. Nauczyciele wiele razy zwracali uwagę, że aktualna stawka minimalna nie odpowiada obecnym kosztom życia oraz zakresowi zadań wykonywanych przez wychowawców. Dochodzi czasem do takich sytuacji, że nauczyciele odmawiają przyjęcia wychowawstwa w klasie, argumentując, że odpowiedzialność i praca jest niewspółmiernie duża w stosunku do kwoty

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Źródło dziennik.pl
Tematy: nauczycieleZNPdodatekzwiązkowcy
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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