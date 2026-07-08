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Ile trzeba mieć punktów, aby dostać się na medycynę? Wyniki matur 2026 i progi na kierunek lekarski

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
34 minut temu
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medycyna, studenci
Ile trzeba mieć punktów, aby dostać się na medycynę? Wyniki matur 2026/Shutterstock
Medycyna od lat należy do najbardziej obleganych kierunków studiów. W tym roku dostać będzie się wyjątkowo ciężko ze względu na to, że do matury przystępuje 1,5 rocznika. Zła wiadomość jest taka, że kolejny rok ma być jeszcze gorszy pod tym względem. Jakie będą progi w 2026 roku na medycynęIle trzeba mieć punktów, aby dostać się na medycynę? Wyniki matur 2026

Podstawą przyjęcia na studia na kierunku lekarskim są najczęściej wyniki matury z dwóch przedmiotów: biologia oraz chemia, fizyka lub matematyka do wyboru. Wyniki tegorocznej matury są podobne do wyników z ubiegłego roku. Średni wynik tegorocznych maturzystów z egzaminu na poziomie rozszerzonym to:

  • z biologii - 41 proc.,
  • z chemii - 41 proc.

W ubiegłym roku średni wynik z matury to:

  • z biologii - 46 proc.,
  • z chemii - 43 proc.

Oznacza to, że w tym roku, przy 1,5 rocznika maturzystów, progi mogą być na podobnym poziomie co ubiegłym lub nieco wyższym

Limit przyjęć na medycynę

Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący limitów przyjęć na kierunki lekarskie i lekarsko-dentystyczne na ten rok. Na kierunku lekarskim przewidziano 10 249 miejsc, w tym 6 649 na studiach stacjonarnych w języku polskim, 1 712 na niestacjonarnych w języku polskim oraz 1 888 na studiach prowadzonych w języku obcym.

Na kierunku lekarsko-dentystycznym zaplanowano 1 441 miejsc: 864 na studiach stacjonarnych w języku polskim, 286 na niestacjonarnych oraz 291 w języku obcym. Ostateczny projekt może jednak zawierać inne dane.

Progi na medycynę

W ubiegłym roku na medycynę rekrutowało łącznie aż 36 uczelni. Oto jakie były progi:

161- Gdański Uniwersytet Medyczny

71 - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

147 - Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

77- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,

143 - Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie,

138.267- Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Kierunek lekarski - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,

158 - Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,

165 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,

141 - Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu; Filia w Wałbrzychu

156 - Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,

245 - Uniwersytet Medyczny w Lublinie,

312 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi,

145- Uniwersytet Opolski,

370 - Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego

303 - Uniwersytet Rzeszowski,

388 - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,

76,6- Uniwersytet Warszawski,

145 - Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze,

158 - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

221 - Warszawski Uniwersytet Medyczny,

146 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach.

145 - Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Filia w Bielsku-Białej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Progi na medycynę 2026

Wyniki tegorocznej matury są podobne do wyników z ubiegłego roku - powiedział dyrektor CKE Robert Zakrzewski. Zaznaczył, że nie można bezpośrednio porównywać wyników matury z kolejnych lat. Każdy rocznik miał do rozwiązania inny arkusz egzaminacyjny, w którym była sprawdzana inna wiedza, inne umiejętności wybrane z podstawy programowej - mówił.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: uczelniemedycynaprogi
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Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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