Dziennik Gazeta Prawana logo

Exodus na polskich uczelniach. Ponad połowa studentów rezygnuje

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
53 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Exodus na polskich uczelniach. Ponad połowa studentów rezygnuje/Shutterstock
Zainteresowanie studiami związanymi z sektorem kosmicznym wzrosło o ponad 30 proc. – poinformował minister nauki Marcin Kulasek. Jego zdaniem to efekt misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego oraz spotkań astronauty z młodzieżą. Minister mówił także o niepokojącym zjawisku wśród polskich studentów.

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Marcin Kulasek przekazał te informacje podczas spotkania z mieszkańcami Sielpi Wielkiej w woj. świętokrzyskim, zorganizowanego w ramach letniej trasy Nowej Lewicy "Lewica Dowozi". Kulasek poinformował, że resort obserwuje ponad 30-procentowy wzrost zainteresowania kierunkami związanymi z szeroko rozumianym sektorem kosmicznym. Jak zaznaczył, wskazują na to analizy przeprowadzone po misji Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną oraz po cyklu spotkań z astronautą organizowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W ramach trasy po zakończeniu misji odbyły się spotkania w 17 miejscach, w których uczestniczyło blisko 15 tys. młodych ludzi. Uznański-Wiśniewski opowiadał im o przygotowaniach do lotu, swojej drodze zawodowej i pracy astronauty. Zdaniem ministra stał się dla młodzieży ważnym autorytetem i pokazał, że kształcenie może otwierać drogę do kariery w sektorze nowoczesnych technologii.

Potrzebujemy takich osób, aby namawiać młodzież do kształcenia się – powiedział Kulasek. Dodał, że takie przykłady mogą zwiększać zainteresowanie studiami i kierunkami związanymi z kosmosem.

Praca zamiast edukacji

Minister zwrócił uwagę, że wzrost zainteresowania tym obszarem następuje w czasie niżu demograficznego i spadku motywacji młodych ludzi do podejmowania studiów. Jak zaznaczył, część absolwentów szkół wybiera szybkie rozpoczęcie pracy zamiast dalszej edukacji.

Kulasek przekonywał, że nie należy wybierać "drogi na skróty", ponieważ dobre wykształcenie daje większe szanse na stabilną pracę i wyższe zarobki. Jego zdaniem rozwój kierunków związanych z sektorem kosmicznym może być jednym ze sposobów przyciągnięcia młodych ludzi do nauki i pokazania im nowych możliwości zawodowych.

Rezygnowanie ze studiów

Minister mówił również o problemie rezygnowania ze studiów. Według przedstawionych przez niego danych na niektórych kierunkach naukę po pierwszym roku porzuca nawet 60 proc. osób. Często ma to wynikać z przypadkowego wyboru ścieżki edukacyjnej.

Jak zaznaczył, zjawisko drop-outu ma charakter ogólnoeuropejski. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi program, którego zadaniem jest rozpoznanie przyczyn rezygnowania ze studiów i poszukiwanie sposobów ograniczenia tego problemu.

Zmiany na uczelniach

Kulasek poinformował także o pracach nad nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Jego zdaniem po ośmiu latach obowiązywania obecne przepisy wymagają gruntownych zmian. Równolegle prowadzona jest ewaluacja instytucji naukowych.

Minister ocenił, że zmiany powinny pomóc polskim uczelniom i jednostkom badawczym poprawiać pozycję w międzynarodowych zestawieniach, w tym w rankingu szanghajskim. Ma to również zwiększać atrakcyjność studiów dla młodych ludzi.

Kulasek poinformował także o pracach nad reformą Polskiej Akademii Nauk. Projekt nowelizacji ustawy o PAN znajduje się w rządowym procesie legislacyjnym. Minister zapewnił również, że rząd nie planuje wprowadzenia odpłatności za studia stacjonarne na uczelniach publicznych. Zapowiedział systematyczne zwiększanie nakładów na naukę, podkreślając jej znaczenie dla gospodarki i bezpieczeństwa państwa.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: ministerstudiastudenci
Powiązane
Warsaw,,Poland,-,September,1,,2018:,Entrance,Of,The,Warsaw
Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji. Trzy kierunki pobiły rekordy
Nowo otwarta biblioteka Uniwersytetu Medycznego
Nowy kierunek na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Od sierpnia wpisy na oblegane studia
Matura 2026
Boom na jeden kierunek. Rekrutacja do liceów i na studia pokazuje nowy trend
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZamach terrorystyczny w Berlinie. Wiadomo, kim jest poszukiwany »
Zobacz
|
Rezerwat
Ta piosenka z popularnego serialu to hit czasów PRL. Autor nie wierzył w jej sukces
Senior w samochodzie nowe przepisy dotyczące prawa jazdy i badań lekarskich
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026? Klamka zapadła: Oto nowa granica wieku i zasady badań
Lexus LBX reflektor SUV cena
Tak wygląda nowy król oszczędnej jazdy: spala 3,6 l na 100 km i kosztuje mniej niż rywale
Ryszard Terlecki
Ryszard Terlecki usunięty z PiS. Tak napisał o prezesie Jarosławie Kaczyńskim
Nowa Skoda Octavia kryje się w nadwoziu kombi o nazwie Vision O
Nowa Skoda wjeżdża do Polski. Jest ładna, szybka i wygodna. Ile kosztuje?
Twój internet znika w mgnieniu oka? Operatorzy wycofali popularną funkcję. Te aplikacje przepalają GB
Twój internet znika w mgnieniu oka? Operatorzy wycofali popularną funkcję. Te aplikacje przepalają GB
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj