Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji. Trzy kierunki pobiły rekordy

Obecna rekrutacja jest szczególna, ponieważ maturę zdawały dwa roczniki: tych, którzy tego samego roku poszli do pierwszej klasy szkoły podstawowej jako sześcio- i siedmiolatki. 22 lipca kandydaci na studia na Uniwersytecie Warszawskim poznali wyniki tegorocznej rekrutacji. 38,8 tys. osób dokonało i opłaciło 76,9 tys. rejestracji Największym zainteresowaniem cieszyły się:
- ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science, stacjonarne, pierwszego stopnia (3494 kandydatów);
- zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia (3142 kandydatów);
- psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (2943 kandydatów).
Najbardziej oblegane kierunki na UW
Najwyższy wskaźnik liczby kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce odnotowano na kierunkach:
- kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie: 32,78 osób na miejsce (1967 osób na 60 miejsc);
- Business and Management, stacjonarne, pierwszego stopnia: 26,23 (1049 osób na 40 miejsc);
- kultury Azji i Afryki – japonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia: 19,12 (478 osób na 25 miejsc).
Według danych z 22 lipca wśród zakwalifikowanych na studia było: 17,3 tys. osób (studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie); 4,3 tys. osób (studia drugiego stopnia).
Nowe kierunki na UW
Wśród nowych kierunków najpopularniejsze okazały się:
- pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna, stacjonarne, pierwszego stopnia: niemal 10 osób na jedno miejsce (299 rejestracji na 30 miejsc);
- kryminologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (kierunek po raz pierwszy w formie niestacjonarnej): 4,7 osoby na jedno miejsce (327 rejestracji na 70 miejsc).
Wśród tegorocznych kandydatów troje rekordzistów zarejestrowało się i wniosło opłatę rekrutacyjną na aż 16 kierunków studiów. Trwają jeszcze rejestracje na wybrane studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, a także wybrane studia drugiego stopnia.
Wyniki ubiegłorocznej rekrutacji na UW
W ubiegłym roku na UW było znacznie mniej chętnych na jedno miejsce. Kierunki z największą liczbą kandydatów na miejsce:
- kierunek lekarski, stacjonarne, jednolite magisterskie (23,95 kandydatów na miejsce);
- Business and Management, stacjonarne, pierwszego stopnia (22,18 kandydatów na miejsce);
- orientalistyka – japonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia (20,44 kandydatów na miejsce);
- kryminologia, stacjonarne, pierwszego stopnia (nowy kierunek, 14,69 kandydatów na miejsce);
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.