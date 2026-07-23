Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji. Trzy kierunki pobiły rekordy

Obecna rekrutacja jest szczególna, ponieważ maturę zdawały dwa roczniki: tych, którzy tego samego roku poszli do pierwszej klasy szkoły podstawowej jako sześcio- i siedmiolatki. 22 lipca kandydaci na studia na Uniwersytecie Warszawskim poznali wyniki tegorocznej rekrutacji. 38,8 tys. osób dokonało i opłaciło 76,9 tys. rejestracji Największym zainteresowaniem cieszyły się:

ekonomia; finanse i rachunkowość; ekonometria i Data Science, stacjonarne, pierwszego stopnia (3494 kandydatów);

ekonometria i Data Science, stacjonarne, pierwszego stopnia (3494 kandydatów); zarządzanie, stacjonarne, pierwszego stopnia (3142 kandydatów);

stacjonarne, pierwszego stopnia (3142 kandydatów); psychologia (Psychology), stacjonarne, jednolite magisterskie (2943 kandydatów).

Najbardziej oblegane kierunki na UW

Najwyższy wskaźnik liczby kandydatów w przeliczeniu na jedno miejsce odnotowano na kierunkach:

kierunek lekarski , stacjonarne, jednolite magisterskie: 32,78 osób na miejsce (1967 osób na 60 miejsc);

, stacjonarne, jednolite magisterskie: (1967 osób na 60 miejsc); Business and Management, stacjonarne, pierwszego stopnia: 26,23 (1049 osób na 40 miejsc);

stacjonarne, pierwszego stopnia: 26,23 (1049 osób na 40 miejsc); kultury Azji i Afryki – japonistyka, stacjonarne, pierwszego stopnia: 19,12 (478 osób na 25 miejsc).

Według danych z 22 lipca wśród zakwalifikowanych na studia było: 17,3 tys. osób (studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie); 4,3 tys. osób (studia drugiego stopnia).

Nowe kierunki na UW

Wśród nowych kierunków najpopularniejsze okazały się:

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i szkolna, stacjonarne, pierwszego stopnia: niemal 10 osób na jedno miejsce (299 rejestracji na 30 miejsc);

i szkolna, stacjonarne, pierwszego stopnia: niemal (299 rejestracji na 30 miejsc); kryminologia, niestacjonarne (zaoczne), pierwszego stopnia (kierunek po raz pierwszy w formie niestacjonarnej): 4,7 osoby na jedno miejsce (327 rejestracji na 70 miejsc).

Wśród tegorocznych kandydatów troje rekordzistów zarejestrowało się i wniosło opłatę rekrutacyjną na aż 16 kierunków studiów. Trwają jeszcze rejestracje na wybrane studia niestacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, a także wybrane studia drugiego stopnia.

Wyniki ubiegłorocznej rekrutacji na UW

W ubiegłym roku na UW było znacznie mniej chętnych na jedno miejsce. Kierunki z największą liczbą kandydatów na miejsce: