W rozmowie z dziennikarzami rozżalony 87-latek stwierdził: Nie zdałem w tym roku ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego. Zostałem znowu skrzywdzony, będę się odwoływał. Dodatkowo zarzucił komisji egzaminacyjnej, że "krzywdzi ludzi".

Stanowisko Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu

Jak informuje o2.pl, przedstawiciele OKE w Poznaniu ze względu na przepisy RODO nie chcą wprost komentować słów seniora, jednak zaznaczają, że rozumieją emocje towarzyszące egzaminom.

Rozumiemy, że nieuzyskanie pozytywnego wyniku egzaminu maturalnego - zwłaszcza po kilku podejściach - bywa dla zdających źródłem silnych emocji, i do każdej takiej sytuacji podchodzimy z należytą powagą. Nie możemy jednak odnosić się do wypowiedzi lub odczuć konkretnej, wskazanej z imienia i nazwiska osoby, których nie znamy z pierwszej ręki i które dotyczą sprawy indywidualnej - przekazała o2.pl Marcjanna Klessa, dyrektor OKE z Poznania.

Przystąpienie do matury nie jest ograniczone limitem liczby podejść

Dyrektor OKE podkreśliła w rozmowie z portalem, że system oceniania matury posiada mechanizmy kontrolne, z których może skorzystać pan Józef. Obejmują one wgląd do pracy, weryfikację przez niezależnego egzaminatora oraz rozstrzygnięcie przez Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego.

Jak czytamy na o2.pl, Marcjanna Klessa zaznaczyła, że przepisy nie faworyzują nikogo ze względu na wiek.

Przepisy prawa oświatowego nie różnicują sytuacji zdających ze względu na wiek ani liczbę wcześniejszych podejść do egzaminu maturalnego. Każdemu zdającemu, niezależnie od tych okoliczności, przysługują dokładnie takie same uprawnienia - opisany wyżej wgląd do pracy egzaminacyjnej, wniosek o weryfikację sumy punktów oraz odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego - wskazano.

Szefowa poznańskiej OKE przypomniała również, że decyzja Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest ostateczna, a w razie ewentualnego niepowodzenia 87-latek będzie mógł ponownie podejść do egzaminu w przyszłym roku, ponieważ przystąpienie do matury w kolejnych sesjach nie jest ograniczone limitem liczby podejść.