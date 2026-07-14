Prawie 20 osób na miejsce. Oto hit tegorocznej rekrutacji na Uniwersytecie Jagiellońskim

Jak informuje UJ, w tym roku znacząco zwiększyła się liczba kandydatów. W pierwszej turze rekrutacji zarejestrowało się 23 401 osób, w porównaniu z 18 199 w analogicznym etapie rekrutacji w ubiegłym roku. To o 5 202 kandydatów więcej, co oznacza wzrost na poziomie ok. 29 proc.

Łączna liczba zgłoszeń zwiększyła się o 33 proc. w porównaniu z ubiegłoroczną rekrutacją. To efekt rekordowego rocznika, który w tym roku podszedł do egzaminu maturalnego. Oferta dydaktyczną UJ, która w tym roku wzbogaciła się o 13 nowych kierunków studiów.

Najbardziej oblegane kierunki na UJ

Wśród kierunków cieszących się największym zainteresowaniem pod względem liczby kandydatów liderem pozostaje prawo, na które zgłosiło się 2 586 osób przy limicie 350 miejsc. Na drugim miejscu znalazło się pielęgniarstwo z liczbą 2 228 kandydatów przy limicie 200 miejsc.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się również psychologia prowadzona przez Wydział Filozoficzny, która przyciągnęła 2 048 kandydatów (limit: 140 miejsc). W pierwszej piątce znalazły się także: kierunek lekarski - 1 779 kandydatów (limit: 252 miejsca; w 2025/2026 - 1 243 kandydatów) oraz psychologia prowadzona przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej - 1 680 kandydatów (limit: 220 miejsc; w 2025/2026 - 1 428 kandydatów).

Gdzie najwięcej osób na miejsce?

Jeśli spojrzeć na liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce, najbardziej konkurencyjnym kierunkiem okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny, gdzie o jedno miejsce ubiegało się średnio 19,11 osób. Na 56 dostępnych miejsc wpłynęło 1 070 zgłoszeń. Drugie miejsce zajęła elektroradiologia z wynikiem 16,78 osób na miejsce (604 zgłoszenia przy limicie 36 miejsc), wobec 11,1 osób na miejsce rok wcześniej.

Na podium znalazła się także psychologia (Wydział Filozoficzny) z wynikiem 14,63 osób na jedno miejsce (2 048 zgłoszeń, limit 140 miejsc). Wysoką konkurencję odnotowano również na kierunkach: lingwistyka i technologie językowe - 13,49 osób na miejsce (472 zgłoszenia, limit 35 miejsc); jest to nowy kierunek uruchomiony od roku akademickiego 2026/2027; analityka medyczna - 13,44 osób na miejsce (672 zgłoszenia, limit 50 miejsc), podczas gdy rok wcześniej wskaźnik wynosił 7,46.

Hity rekrutacji na UJ

Oto liderzy tegorocznej rekrutacji. W nawiasach kwadratowych UJ podaje liczby z rekrutacji 2025/26.

Pod względem największej liczby kandydatów

Prawo (stacjonarne): 2586 (limit: 350) [2025/26: 1993]

(stacjonarne): 2586 (limit: 350) [2025/26: 1993] Pielęgniarstwo : 2228 (limit: 200) [2025/26: 1373]

: 2228 (limit: 200) [2025/26: 1373] Psychologia (Wydział Filozoficzny): 2048 (limit: 140) [2025/26: 1828]

(Wydział Filozoficzny): 2048 (limit: 140) [2025/26: 1828] Kierunek lekarski: 1779 (limit: 252) [2025/26: 1243]

1779 (limit: 252) [2025/26: 1243] Psychologia (Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ): 1680 (limit: 220) [2025/26: 1428]

Pod względem liczby osób na jedno miejsce