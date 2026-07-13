Ogromny wzrost liczby kandydatów. UJ podał pierwsze wyniki rekrutacji

"Zakończony pierwszy etap podstawowej tury rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński na studia I stopnia i jednolite magisterskie dla obywateli polskich przyniósł ogromny wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną najstarszego polskiego uniwersytetu. 42 077 zgłoszeń i 23 401 kandydatów” - podała uczelnia.

Efekt skumulowanych roczników

O prawie 33 proc. zwiększyła się liczba zgłoszeń w porównaniu do zeszłego roku. Z kolei liczba zarejestrowanych kandydatów wzrosła o 29 proc. - wyniosła 23 401 osób, czyli 5 202 więcej niż rok temu.

To efekt skumulowanych roczników, objętych dawną reformą sześciolatków. 1 września 2014 r. do szkoły poszły dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) i urodzone do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. Natomiast od 1 września 2015 r. do szkoły poszły dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) i pozostałe, urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r.(siedmiolatki). Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 321 314 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Najpopularniejsze kierunki na UJ

UJ podkreślił, że rekordowe zainteresowanie studiami jest też związane z atrakcyjną ofertą dydaktyczną uczelni. W tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem pod względem liczby kandydatów cieszyło się prawo - zgłosiło się na nie 2 586 osób przy limicie 350 miejsc. Na drugim miejscu znalazło się pielęgniarstwo z liczbą 2 228 kandydatów przy limicie 200 miejsc.

Wielu maturzystów zgłosiło się też do rekrutacji na psychologię na Wydziale Filozoficznym (2 048 kandydatów przy limicie 140 miejsc). Kolejne oblegane kierunki to: lekarski (1 779 przy limicie 252 miejsca), psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1 680 kandydatów przy limicie 220 miejsc).

Jeżeli chodzi o liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce, najbardziej konkurencyjnym kierunkiem okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny - o jedno miejsce ubiegało się średnio 19,11 osób. Na 56 dostępnych miejsc wpłynęło 1 070 zgłoszeń. Drugie miejsce zajęła elektroradiologia z wynikiem 16,78 osób na miejsce (604 zgłoszenia przy limicie 36 miejsc).

O miejsce na psychologii (Wydział Filozoficzny) rywalizowało 14,63 osób (2 048 zgłoszeń przy limicie 140 miejsc). Dużym zainteresowaniem cieszył się również nowy, uruchamiany od tego roku kierunek lingwistyka i technologie językowe – 13,49 osób na miejsce (472 zgłoszenia, limit 35 miejsc). Niewiele mniej osób walczyło o miejsce na analityce medycznej - 13,44 (672 zgłoszenia, limit 50 miejsc), podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 7,46. (PAP)