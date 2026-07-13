Dziennik Gazeta Prawana logo

Ogromny wzrost liczby kandydatów. UJ podał pierwsze wyniki rekrutacji

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
39 minut temu
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
UJ
UJ/shutterstock
W porównaniu do ubiegłego roku wzrosła liczba zgłoszeń i kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie dla obywateli polskich - podsumował Uniwersytet Jagielloński w Krakowie pierwszy etap podstawowej rekrutacji na rok akademicki 2026/2027. To efekt m.in. rekordowej liczby maturzystów.

"Zakończony pierwszy etap podstawowej tury rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński na studia I stopnia i jednolite magisterskie dla obywateli polskich przyniósł ogromny wzrost zainteresowania ofertą dydaktyczną najstarszego polskiego uniwersytetu. 42 077 zgłoszeń i 23 401 kandydatów” - podała uczelnia.

Efekt skumulowanych roczników

O prawie 33 proc. zwiększyła się liczba zgłoszeń w porównaniu do zeszłego roku. Z kolei liczba zarejestrowanych kandydatów wzrosła o 29 proc. - wyniosła 23 401 osób, czyli 5 202 więcej niż rok temu.

To efekt skumulowanych roczników, objętych dawną reformą sześciolatków. 1 września 2014 r. do szkoły poszły dzieci urodzone w 2007 r. (siedmiolatki) i urodzone do końca czerwca 2008 r. (sześciolatki). Dzieci urodzone w drugiej połowie 2008 r. mogły rozpocząć naukę na wniosek rodziców. Natomiast od 1 września 2015 r. do szkoły poszły dzieci urodzone w 2009 r. (wszystkie sześciolatki) i pozostałe, urodzone od lipca do końca grudnia 2008 r.(siedmiolatki). Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 321 314 tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych.

Najpopularniejsze kierunki na UJ

UJ podkreślił, że rekordowe zainteresowanie studiami jest też związane z atrakcyjną ofertą dydaktyczną uczelni. W tegorocznej rekrutacji największym zainteresowaniem pod względem liczby kandydatów cieszyło się prawo - zgłosiło się na nie 2 586 osób przy limicie 350 miejsc. Na drugim miejscu znalazło się pielęgniarstwo z liczbą 2 228 kandydatów przy limicie 200 miejsc.

Wielu maturzystów zgłosiło się też do rekrutacji na psychologię na Wydziale Filozoficznym (2 048 kandydatów przy limicie 140 miejsc). Kolejne oblegane kierunki to: lekarski (1 779 przy limicie 252 miejsca), psychologia na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej (1 680 kandydatów przy limicie 220 miejsc).

Jeżeli chodzi o liczbę kandydatów przypadających na jedno miejsce, najbardziej konkurencyjnym kierunkiem okazał się kierunek lekarsko-dentystyczny - o jedno miejsce ubiegało się średnio 19,11 osób. Na 56 dostępnych miejsc wpłynęło 1 070 zgłoszeń. Drugie miejsce zajęła elektroradiologia z wynikiem 16,78 osób na miejsce (604 zgłoszenia przy limicie 36 miejsc).

O miejsce na psychologii (Wydział Filozoficzny) rywalizowało 14,63 osób (2 048 zgłoszeń przy limicie 140 miejsc). Dużym zainteresowaniem cieszył się również nowy, uruchamiany od tego roku kierunek lingwistyka i technologie językowe – 13,49 osób na miejsce (472 zgłoszenia, limit 35 miejsc). Niewiele mniej osób walczyło o miejsce na analityce medycznej - 13,44 (672 zgłoszenia, limit 50 miejsc), podczas gdy rok wcześniej wskaźnik ten wynosił 7,46. (PAP)

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło PAP
Tematy: ujrekrutacjastudiakierunki
Powiązane
Politechnika Krakowska
Krakowska uczelnia podała pierwsze wyniki rekrutacji. Te kierunki okazały się hitem
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie
Polskie uczelnie tracą studentów z zagranicy. Winne nowe przepisy?
Polskie uczelnie tracą studentów z zagranicy. Winne nowe przepisy?
oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOgromny wzrost liczby kandydatów. UJ podał pierwsze wyniki rekrutacji »
Zobacz
|
Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Kiedy ścinać liście piwonii? Czy ścinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Policjanci kontrolują kierowcę i samochód
Oto nowe obowiązkowe wyposażenie auta. Rząd podał ostateczną datę, za brak słony mandat
Promocja filmu Fifty Shades Darker w Madrycie
Jej książki sprzedały się w 150 mln egzemplarzy. Zarobiła na nich fortunę
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj