Krakowska uczelnia podała pierwsze wyniki rekrutacji. Te kierunki okazały się hitem

Do września – można brać udział w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych na Politechnikę Krakowską. Rejestracja – na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia, a także niektóre kierunki na studiach II stopnia (magisterskich) – trwa w trybie ciągłym do września.

W lipcu ogłoszone zostaną wyniki jeszcze trzech postępowań rekrutacyjnych (17, 23 i 28 lipca). Na wolne miejsca (są widoczne w Portalu Rekrutacyjnym PK i Systemie elektronicznej rejestracji) cały czas można się zapisywać. Rejestracja będzie trwać także w sierpniu i wrześniu (postępowania 14 i 18 września).

Obecne trwa drugi cykl rekrutacyjny na PK. Na studia można się rejestrować w trybie ciągłym (przez lipiec, sierpień i wrzesień) aż do połowy września. Kolejne postępowania zaplanowano w lipcu (trzy) i we wrześniu (dwa).

Najpopularniejsze kierunki na Politechnice Krakowskiej

W letniej rekrutacji na rok 2026/2027 Politechnika Krakowska na ponad 40 kierunkach studiów I stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych – przygotowała ponad 4 tys. miejsc (w tym 3336 na studiach stacjonarnych). W pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym wpłynęło na nie 11,2 tys. podań od polskich i zagranicznych kandydatów. To więcej o 35 proc. niż przed rokiem.

Jesteśmy przygotowani na zwiększone zainteresowanie studiami wynikające z większej liczby tegorocznych maturzystów. Przygotowaliśmy więcej miejsc niż w ubiegłym roku, mamy też możliwość elastycznego reagowania na przebieg rekrutacji i zwiększenia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach. Już zwiększyliśmy liczbę miejsc na matematykę stosowaną, nie wykluczamy kolejnych takich ruchów w razie potrzeb, zgłaszanych przez dziekanów wydziałów – mówi prof. Katarzyna Bizon, prorektor ds. kształcenia i współprac z zagranicą.

Najpopularniejsze kierunki na PK

Kandydaci z Polski najwięcej aplikacji złożyli na:

budownictwo, architekturę;

automatykę i robotykę;

transport i logistykę;

elektrotechnikę i automatykę;

mechanikę i budowę maszyn;

prowadzone na kilku wydziałach kierunki z grupy IT (informatyka, informatyka; stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, informatyka z cyberpsychologią).

Największa konkurencja w przeliczeniu liczby kandydatów na jedno miejsce była na nowym kierunku PK - informatyce z cyberpsychologią (7 os./na miejsce, przygotowano 36 miejsc), a także na geoinformatyce, automatyce i robotyce, informatyce, architekturze krajobrazu. Z nowości dużym zainteresowaniem cieszy się także elektroenergetyka.

Najwięcej podań w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w rekrutacji na PK na studia stacjonarne I stopnia na rok 2026/2027 złożono na kierunki:

Budownictwo w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 1078 zgłoszeń (liczba miejsc: 504+36)

Architektura w j. polskim lub angielskim (W. Architektury) – 1027 (liczba miejsc: 225+30)

Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 562 (108 miejsc)

Transport w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 500 (108+36)

Informatyka (W. Informatyki i Matematyki) – 478 (108)

Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 460 (108)

Mechanika i budowa maszyn w j. polskim lub angielskim (W. Mechaniczny) – 425 (108+18)

Gospodarka przestrzenna (WIL/WA/WIŚiE) – 362 (108)

Architektura krajobrazu (W. Architektury) – 322 (75)

Matematyka stosowana (W. Informatyki i Matematyki) – 321 (90)

Najwięcej chętnych na jedno miejsce

Czołówka kierunków studiów stacjonarnych I stopnia pod względem liczby zgłoszeń na jedno miejsce w pierwszym postępowaniu to: