Dziennik Gazeta Prawana logo

Krakowska uczelnia podała pierwsze wyniki rekrutacji. Te kierunki okazały się hitem

Agnieszka Maj
Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 16:04
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
Politechnika Krakowska
Politechnika Krakowska. Krakowska uczelnia podała pierwsze wyniki rekrutacji. Te kierunki okazały się hitem/Shutterstock
Budownictwo, architektura, automatyka i robotyka, transport i logistyka, elektrotechnika i automatyka, mechanika i budowa maszyn oraz kierunki informatyczne cieszyły się największą popularnością w pierwszym cyklu rekrutacji na Politechnikę Krakowską. Wpłynęło o 35 proc. podań więcej niż przed rokiem.

Do września – można brać udział w kolejnych postępowaniach rekrutacyjnych na Politechnikę Krakowską. Rejestracja – na stacjonarne i niestacjonarne studia I stopnia, a także niektóre kierunki na studiach II stopnia (magisterskich) – trwa w trybie ciągłym do września.

W lipcu ogłoszone zostaną wyniki jeszcze trzech postępowań rekrutacyjnych (17, 23 i 28 lipca). Na wolne miejsca (są widoczne w Portalu Rekrutacyjnym PK i Systemie elektronicznej rejestracji) cały czas można się zapisywać. Rejestracja będzie trwać także w sierpniu i wrześniu (postępowania 14 i 18 września).

Obecne trwa drugi cykl rekrutacyjny na PK. Na studia można się rejestrować w trybie ciągłym (przez lipiec, sierpień i wrzesień) aż do połowy września. Kolejne postępowania zaplanowano w lipcu (trzy) i we wrześniu (dwa).

Najpopularniejsze kierunki na Politechnice Krakowskiej

W letniej rekrutacji na rok 2026/2027 Politechnika Krakowska na ponad 40 kierunkach studiów I stopnia – stacjonarnych i niestacjonarnych – przygotowała ponad 4 tys. miejsc (w tym 3336 na studiach stacjonarnych). W pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym wpłynęło na nie 11,2 tys. podań od polskich i zagranicznych kandydatów. To więcej o 35 proc. niż przed rokiem.

Jesteśmy przygotowani na zwiększone zainteresowanie studiami wynikające z większej liczby tegorocznych maturzystów. Przygotowaliśmy więcej miejsc niż w ubiegłym roku, mamy też możliwość elastycznego reagowania na przebieg rekrutacji i zwiększenia limitów przyjęć na poszczególnych kierunkach. Już zwiększyliśmy liczbę miejsc na matematykę stosowaną, nie wykluczamy kolejnych takich ruchów w razie potrzeb, zgłaszanych przez dziekanów wydziałów – mówi prof. Katarzyna Bizon, prorektor ds. kształcenia i współprac z zagranicą.

Najpopularniejsze kierunki na PK

Kandydaci z Polski najwięcej aplikacji złożyli na:

  • budownictwo, architekturę;
  • automatykę i robotykę;
  • transport i logistykę;
  • elektrotechnikę i automatykę;
  • mechanikę i budowę maszyn;
  • prowadzone na kilku wydziałach kierunki z grupy IT (informatyka, informatyka; stosowana, informatyka w inżynierii komputerowej, informatyka z cyberpsychologią).

Największa konkurencja w przeliczeniu liczby kandydatów na jedno miejsce była na nowym kierunku PK - informatyce z cyberpsychologią (7 os./na miejsce, przygotowano 36 miejsc), a także na geoinformatyce, automatyce i robotyce, informatyce, architekturze krajobrazu. Z nowości dużym zainteresowaniem cieszy się także elektroenergetyka.

Najwięcej podań w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w rekrutacji na PK na studia stacjonarne I stopnia na rok 2026/2027 złożono na kierunki:

  • Budownictwo w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 1078 zgłoszeń (liczba miejsc: 504+36)
  • Architektura w j. polskim lub angielskim (W. Architektury) – 1027 (liczba miejsc: 225+30)
  • Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 562 (108 miejsc)
  • Transport w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 500 (108+36)
  • Informatyka (W. Informatyki i Matematyki) – 478 (108)
  • Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 460 (108)
  • Mechanika i budowa maszyn w j. polskim lub angielskim (W. Mechaniczny) – 425 (108+18)
  • Gospodarka przestrzenna (WIL/WA/WIŚiE) – 362 (108)
  • Architektura krajobrazu (W. Architektury) – 322 (75)
  • Matematyka stosowana (W. Informatyki i Matematyki) – 321 (90)

Najwięcej chętnych na jedno miejsce

Czołówka kierunków studiów stacjonarnych I stopnia pod względem liczby zgłoszeń na jedno miejsce w pierwszym postępowaniu to:

  • Informatyka z cyberpsychologią (W. Informatyki i Matematyki) – 7 zgłoszeń/na 1. miejsce;
  • Geoinformatyka (W. Inżynierii Środowiska i Energetyki) – 5,39;
  • Automatyka i robotyka (W. Mechaniczny) – 5,20;
  • Informatyka (W. Informatyki i Matematyki) – 4,43;
  • Architektura krajobrazu (W. Architektury) – 4,29;
  • Elektrotechnika i automatyka (W. Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej) – 4,26;
  • Transport i logistyka w j. polskim lub angielskim (W. Inżynierii Lądowej) – 4,16;
  • Inżynieria medyczna (W. Mechaniczny) – 4,08;
  • Informatyka stosowana (W. Mechaniczny) – 4,04;
  • Architektura w j. polskim lub angielskim – 4,02.

Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło dziennik.pl
Tematy: uczelnierekrutacjaPolitechnika Krakowska
Powiązane
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Najmniej oblegane kierunki studiów. Każdy chętny dostanie się na prestiżowe uczelnie
Polskie uczelnie tracą studentów z zagranicy. Winne nowe przepisy?
Polskie uczelnie tracą studentów z zagranicy. Winne nowe przepisy?
Warsaw,,Poland,-,March,23:,Conference,Participants,During,The,Warsaw
Wybrali najlepsze uczelnie w Polsce. Ranking Perspektyw 2026
Agnieszka Maj
Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraOgromny wzrost liczby kandydatów. UJ podał pierwsze wyniki rekrutacji »
Zobacz
|
Ogórki korniszony. Przepis babci na ogórki konserwowe
Jak się robi ogórki korniszony? Najlepsza zalewa na ogórki konserwowe - przepis babci. Jak zrobić twarde i chrupiące ogórki korniszony?
kolejka PRL
Tylko urodzeni przed 1980 rokiem odniosą sukces. Młodzi na tym quizie PRL polegną z kretesem
QUIZ: Dyktando "Rz" czy "Ż"? Ortograficzny snajper zrobi 8/8 bez mrugnięcia okiem
QUIZ: Dyktando "Rz" czy "Ż"? Ortograficzny snajper zrobi 8/8 bez mrugnięcia okiem
Czy obcinać liście piwonii po przekwitnięciu?
Kiedy ścinać liście piwonii? Czy ścinać liście piwonii po przekwitnięciu?
1000 złotych na ucznia. Kuratorium przypomina o nowym dodatku
1000 złotych na ucznia. Kuratorium przypomina o nowym dodatku
Ręka trzymająca pistolet dystrybutora paliwa z logo Orlen Vitay podczas tankowania benzyny E10 (Pb95) do czerwonego samochodu
Paliwowe trzęsienie ziemi na stacjach. Po 13 lipca benzyna 95, LPG i diesel po tyle. Mamy najnowsze zestawienie
Zapisz się na newsletter
Najważniejsze wydarzenia polityczne i społeczne, istotne wiadomości kulturalne, najlepsza rozrywka, pomocne porady i najświeższa prognoza pogody. To wszystko i wiele więcej znajdziesz w newsletterze Dziennik.pl. Trzymamy rękę na pulsie Polski i świata. Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco!

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj