QUIZ. Życie w PRL. Komplet dla tych, co znają z autopsji. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje

QUIZ. Życie w czasach PRL. Komplet dla tych, co przeżyli. Pytanie nr 10 to dla młodych Himalaje / NAC

Dorastałeś w czasach PRL? Pamiętasz jeszcze tamte smaki, zapachy, zwyczaje i powiedzenia? Jeśli tak, to z naszym quizem poradzisz sobie bez problemu. Uważajcie na pytanie nr 10. To co? Zaczynamy?

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