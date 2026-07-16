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Aż 24 kandydatów na jedno miejsce. Oto hit tegorocznej rekrutacji we Wrocławiu

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
39 minut temu
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Chcą 12 tys. zł miesięcznie. Zobacz, ile naprawdę zarabiają studenci w Polsce/Shutterstock
Psychologia na Uniwersytecie Wrocławskim i studia lekarskie na Politechnice Wrocławskiej to najbardziej oblegane w tym roku kierunki na największych uczelniach w stolicy Dolnego Śląska. Obie uczelnie zakończyły przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na studia.

Politechnika Wrocławska przygotowała w tym roku dla studentów studiów stacjonarnych 6,2 tys. miejsc na 62 kierunkach. Do systemu rekrutacji wpłynęło 24 tys. zgłoszeń – poinformował Michał Ciepielski z biura prasowego uczelni.

Medycyna hitem na Politechnice Wrocławskiej

Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski, na którym o jeden indeks stara się ponad 14 osób. Na automatykę i robotykę przypada 10 kandydatów na miejsce, a na matematykę i analizę danych – osiem. Popularnością cieszy się też cyberbezpieczeństwo, gdzie o jeden indeks zabiega siedem osób.

Uniwersytet Wrocławski. Najpopularniejsze kierunki

Rejestrację tegorocznych kandydatów na studia zakończył również Uniwersytet Wrocławski. W uczelnianym systemie odnotowano niemal 37 tys. zgłoszeń.

  • Podobnie jak w latach ubiegłych najpopularniejszymi uniwersyteckimi kierunkami są: psychologia (24 osoby na miejsce),
  • logopedia (18 osób na miejsce),
  • komunikacja wizerunkowa (12 osób na miejsce)
  • prawo (11 osób na miejsce).

Dużym zainteresowaniem cieszą się również sinologia i koreanistyka. W obu przypadkach o jeden indeks stara się 10 osób.

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Źródło PAP
Tematy: Wrocławuczelnierekrutacja
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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