Politechnika Wrocławska przygotowała w tym roku dla studentów studiów stacjonarnych 6,2 tys. miejsc na 62 kierunkach. Do systemu rekrutacji wpłynęło 24 tys. zgłoszeń – poinformował Michał Ciepielski z biura prasowego uczelni.

Medycyna hitem na Politechnice Wrocławskiej

Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski, na którym o jeden indeks stara się ponad 14 osób. Na automatykę i robotykę przypada 10 kandydatów na miejsce, a na matematykę i analizę danych – osiem. Popularnością cieszy się też cyberbezpieczeństwo, gdzie o jeden indeks zabiega siedem osób.

Uniwersytet Wrocławski. Najpopularniejsze kierunki

Rejestrację tegorocznych kandydatów na studia zakończył również Uniwersytet Wrocławski. W uczelnianym systemie odnotowano niemal 37 tys. zgłoszeń.

Podobnie jak w latach ubiegłych najpopularniejszymi uniwersyteckimi kierunkami są: psychologia (24 osoby na miejsce),

(24 osoby na miejsce), logopedia (18 osób na miejsce),

komunikacja wizerunkowa (12 osób na miejsce)

prawo (11 osób na miejsce).

Dużym zainteresowaniem cieszą się również sinologia i koreanistyka. W obu przypadkach o jeden indeks stara się 10 osób.