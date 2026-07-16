Politechnika Wrocławska przygotowała w tym roku dla studentów studiów stacjonarnych 6,2 tys. miejsc na 62 kierunkach. Do systemu rekrutacji wpłynęło 24 tys. zgłoszeń – poinformował Michał Ciepielski z biura prasowego uczelni.
Medycyna hitem na Politechnice Wrocławskiej
Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski, na którym o jeden indeks stara się ponad 14 osób. Na automatykę i robotykę przypada 10 kandydatów na miejsce, a na matematykę i analizę danych – osiem. Popularnością cieszy się też cyberbezpieczeństwo, gdzie o jeden indeks zabiega siedem osób.
Uniwersytet Wrocławski. Najpopularniejsze kierunki
Rejestrację tegorocznych kandydatów na studia zakończył również Uniwersytet Wrocławski. W uczelnianym systemie odnotowano niemal 37 tys. zgłoszeń.
- Podobnie jak w latach ubiegłych najpopularniejszymi uniwersyteckimi kierunkami są: psychologia (24 osoby na miejsce),
- logopedia (18 osób na miejsce),
- komunikacja wizerunkowa (12 osób na miejsce)
- prawo (11 osób na miejsce).
Dużym zainteresowaniem cieszą się również sinologia i koreanistyka. W obu przypadkach o jeden indeks stara się 10 osób.
Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.