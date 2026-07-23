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Nowy kierunek na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Od sierpnia wpisy na oblegane studia

oprac. Agnieszka MajDziennikarka, redaktorka i wydawczyni  Dziennik.pl
dzisiaj, 14:19
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Nowo otwarta biblioteka Uniwersytetu Medycznego
Nowy kierunek na wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Od sierpnia wpisy na oblegane studia/Agencja Gazeta
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uruchamia od października nowy kierunek studiów: psychologię. Rekrutacja ruszy 4 sierpnia, na pierwszym roku rozpocznie naukę 30 studentów. Uruchomienie kierunku uczelnia tłumaczy potrzebą odpowiedzi m.in. na kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Jak poinformowali w komunikacie przedstawiciele uczelni, jednolite studia magisterskie o profilu praktycznym obejmą 10 semestrów, 300 punktów ECTS oraz rozbudowany komponent zajęć praktycznych i praktyk zawodowych. Program ma zapewniać wykształcenie psychologiczne, a jednocześnie – zgodnie z profilem uczelni – szczególny nacisk położono na dwa obszary o rosnącym znaczeniu dla współczesnej ochrony zdrowia: psychologię zdrowia oraz psychologię kliniczną.

30 miejsc na psychologii

Jak wyjaśnili naukowcy UMW, ta pierwsza pozwala zrozumieć, jak emocje, zachowania, styl życia i środowisko wpływają na zdrowie człowieka. Druga rozwija kompetencje potrzebne do diagnozy, pomocy psychologicznej i wspierania osób przeżywających kryzysy psychiczne, zaburzenia oraz konsekwencje chorób przewlekłych.

W rekrutacji na rok akademicki 2026/2027 przygotowano 30 miejsc. To ma sprawić, że zajęcia będą prowadzone w kameralnych grupach. Zapisy na studia ruszają 4 sierpnia. Rejestracja dla kandydatów z polskimi świadectwami potrwa do 28 sierpnia, a dla kandydatów ze świadectwami zagranicznymi do 21 sierpnia. Pierwsze listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia zostaną opublikowane 3 września.

Uniwersytet Medyczny. "Psychologia w praktyce"

Program studiów obejmuje też praktyki zawodowe, realizowane od drugiego do czwartego roku studiów w łącznym wymiarze 960 godzin, zgodnie z wybraną ścieżką kształcenia: psychologią kliniczną albo psychologią zdrowia.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu oferuje zaplecze kliniczne i możliwość poznawania psychologii w praktyce. Nie kształcimy psychologów tak jak lekarzy, ale dajemy im możliwość uczenia się psychologii w środowisku medycznym - blisko pacjenta, zespołu terapeutycznego i realnych problemów zdrowotnych - podkreślił psycholog kliniczny, psychoterapeuta i seksuolog z Katedry Psychiatrii UMW dr hab. Bartłomiej Stańczykiewicz, profesor uczelni.

W programie studiów psychogenetyka

Dodał, że w programie znalazły się elementy, które wyróżniają ten kierunek na tle klasycznych studiów psychologicznych np. psychogenetyka, realizowana w laboratorium, zajęcia kliniczne oraz praktyczne przygotowanie do pracy w ochronie zdrowia. Jego zdaniem dzięki temu studenci będą lepiej rozumieć biologiczne, psychiczne i społeczne uwarunkowania funkcjonowania człowieka.

Studenci zdobędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu diagnozy psychologicznej, podstaw psychoterapii, neuropsychologii oraz funkcjonowania mózgu czy komunikacji z pacjentem i jego rodziną. Ponadto nauczą się pracować z osobami przeżywającymi kryzysy psychiczne i zdrowotne czy wspierać osoby zmagające się z chorobami przewlekłymi. W programie znalazła się również nauka wykorzystania narzędzi cyfrowych w praktyce psychologicznej.

Odpowiedź na dwa wyzwania

Jak wyjaśniła prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW prof. Agnieszka Piwowar, uruchomienie kierunku jest odpowiedzią na dwa wyzwania. Z jednej strony konsekwentnie rozwijamy ofertę dydaktyczną Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, odpowiadając na rosnące zainteresowanie studiami i potrzeby kandydatów. Z drugiej – jako uczelnia medyczna - czujemy odpowiedzialność za reagowanie na najważniejsze wyzwania współczesnego społeczeństwa – powiedziała.

Wśród nich przedstawiciele uczelni wymienili to, że dzieci i młodzież dorastają w rzeczywistości platform społecznościowych, sztucznej inteligencji, dezinformacji i hejtu. W konsekwencji coraz więcej młodych ludzi doświadcza samotności, przewlekłego stresu, kryzysów psychicznych czy uzależnień cyfrowych. Zdaniem naukowców jednocześnie obserwowany jest gwałtowny wzrost otyłości, chorób cywilizacyjnych i problemów zdrowotnych, których nie sposób skutecznie leczyć bez zrozumienia psychologicznych mechanizmów zachowania człowieka.

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Źródło PAP
Tematy: psychologiarekrutacjarekrutacja na studiaUniwersytet Wrocławski
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oprac. Agnieszka Maj

Agnieszka Maj, dziennikarka, redaktorka i wydawczyni. W Dziennik.pl od 2023 roku. Wcześniej pracowała w Interii i Polska Press. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim.

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