1000 złotych miesięcznie dla tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości. wnioski można składać do 17 sierpnia

1000 złotych miesięcznie dla tegorocznych maturzystów na rok akademicki 2026/2027

Rozpoczęła się 25. edycja programu stypendiów pomostowych, który jest skierowany do tegorocznych maturzystów z małych miejscowości. W ramach inicjatywy osoby rozpoczynające dzienne studia akademickie mogą otrzymać wsparcie finansowe ułatwiające pierwszy rok nauki. Łączna wartość stypendium to 10 000 zł, wypłacane w formie 10 miesięcznych transz po 1000 zł przez cały rok akademicki.

Program oferuje jednak znacznie więcej niż samą pomoc finansową. Uczestnicy mogą korzystać z dodatkowych możliwości rozwoju, takich jak szkolenia, warsztaty czy konferencje, które pomagają zdobywać nowe kompetencje i lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Najbardziej zaangażowani oraz wyróżniający się studenci mogą w kolejnych latach ubiegać się o dalsze wsparcie – między innymi stypendia na II, III i IV rok studiów, dofinansowanie nauki języków obcych czy udział w zagranicznych stażach. Co istotne, przystąpienie do programu daje status stypendysty aż do zakończenia studiów. Oznacza to, że nawet po zakończeniu pobierania świadczenia finansowego uczestnicy nadal mogą korzystać z dostępnych możliwości rozwoju.

Kto może ubiegać się o stypendium pomostowe?

Aby otrzymać stypendium pomostowe w ramach 25. edycji programu na rok akademicki 2026/2027, kandydat musi spełnić określone wymagania dotyczące zarówno sytuacji edukacyjnej, jak i rodzinnej oraz finansowej. Program jest skierowany do młodych osób, które rozpoczynają studia i potrzebują wsparcia na początku swojej drogi akademickiej.

Podstawowe warunki, które musi spełnić kandydat:

ukończenie w 2026 roku liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia oraz zdanie egzaminu maturalnego;

przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na publicznej uczelni akademickiej w Polsce;

pochodzenie z miejscowości zamieszkiwanej przez nie więcej niż 20 tys. osób – może to być wieś lub niewielkie miasto;

spełnienie kryterium dochodowego – miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 3124 zł (według danych za czerwiec 2026 roku);

zdobycie minimum 100 punktów z matury według zasad przeliczania wyników określonych w regulaminie programu.

Oprócz wymienionych warunków kandydat musi spełnić co najmniej jeden dodatkowy wymóg. Może nim być:

uzyskanie tytułu finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej znajdującej się na liście wskazanej przez organizatorów programu;

wychowanie się w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której było co najmniej troje dzieci, albo przebywanie w pieczy zastępczej, domu dziecka lub bycie osobą usamodzielnioną po opuszczeniu takiej placówki;

otrzymanie rekomendacji od organizacji pozarządowej współpracującej z programem w danym roku.

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów pozwala ubiegać się o stypendium i skorzystać ze wsparcia finansowego oraz dodatkowych możliwości rozwoju oferowanych uczestnikom programu.

Jak złożyć wniosek o stypendium pomostowe?

Proces ubiegania się o stypendium pomostowe na rok akademicki 2026/2027 odbywa się w dwóch etapach i rozpoczyna się od przesłania zgłoszenia przez internet. Formularz elektroniczny dostępny na stronie stypendia-pomostowe.pl można wypełniać od 9 lipca do 17 sierpnia 2026 roku.

Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go wydrukować, podpisać oraz uzupełnić o wymagane dokumenty. Lista potrzebnych załączników znajduje się na końcu papierowej wersji formularza. Komplet dokumentów trzeba następnie wysłać na wskazany adres – przy ocenie zachowania terminu brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.