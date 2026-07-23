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1000 złotych miesięcznie dla tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości. Wnioski można składać do 17 sierpnia

Dominika Górtowska
Dominika GórtowskaDominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl
dzisiaj, 14:32
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1000 złotych miesięcznie dla tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości. wnioski można składać do 17 sierpnia
1000 złotych miesięcznie dla tegorocznych maturzystów ze wsi i małych miejscowości. wnioski można składać do 17 sierpnia/Shutterstock
Maturzyści z niewielkich miejscowości oraz terenów wiejskich, którzy rozpoczynają studia, mogą skorzystać z dodatkowej pomocy finansowej ułatwiającej start na uczelni. W ramach stypendium pomostowego można otrzymywać nawet 1000 zł miesięcznie przez cały pierwszy rok akademicki. Osoby zainteresowane wsparciem na rok 2026/2027 muszą pamiętać, że termin składania wniosków upływa 17 sierpnia.

1000 złotych miesięcznie dla tegorocznych maturzystów na rok akademicki 2026/2027

Rozpoczęła się 25. edycja programu stypendiów pomostowych, który jest skierowany do tegorocznych maturzystów z małych miejscowości. W ramach inicjatywy osoby rozpoczynające dzienne studia akademickie mogą otrzymać wsparcie finansowe ułatwiające pierwszy rok nauki. Łączna wartość stypendium to 10 000 zł, wypłacane w formie 10 miesięcznych transz po 1000 zł przez cały rok akademicki.

Program oferuje jednak znacznie więcej niż samą pomoc finansową. Uczestnicy mogą korzystać z dodatkowych możliwości rozwoju, takich jak szkolenia, warsztaty czy konferencje, które pomagają zdobywać nowe kompetencje i lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.

Najbardziej zaangażowani oraz wyróżniający się studenci mogą w kolejnych latach ubiegać się o dalsze wsparcie – między innymi stypendia na II, III i IV rok studiów, dofinansowanie nauki języków obcych czy udział w zagranicznych stażach. Co istotne, przystąpienie do programu daje status stypendysty aż do zakończenia studiów. Oznacza to, że nawet po zakończeniu pobierania świadczenia finansowego uczestnicy nadal mogą korzystać z dostępnych możliwości rozwoju.

Kto może ubiegać się o stypendium pomostowe?

Aby otrzymać stypendium pomostowe w ramach 25. edycji programu na rok akademicki 2026/2027, kandydat musi spełnić określone wymagania dotyczące zarówno sytuacji edukacyjnej, jak i rodzinnej oraz finansowej. Program jest skierowany do młodych osób, które rozpoczynają studia i potrzebują wsparcia na początku swojej drogi akademickiej.

Podstawowe warunki, które musi spełnić kandydat:

  • ukończenie w 2026 roku liceum, technikum lub szkoły branżowej II stopnia oraz zdanie egzaminu maturalnego;
  • przyjęcie na pierwszy rok stacjonarnych studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na publicznej uczelni akademickiej w Polsce;
  • pochodzenie z miejscowości zamieszkiwanej przez nie więcej niż 20 tys. osób – może to być wieś lub niewielkie miasto;
  • spełnienie kryterium dochodowego – miesięczny dochód brutto na osobę w rodzinie nie może przekraczać 3124 zł (według danych za czerwiec 2026 roku);
  • zdobycie minimum 100 punktów z matury według zasad przeliczania wyników określonych w regulaminie programu.

Oprócz wymienionych warunków kandydat musi spełnić co najmniej jeden dodatkowy wymóg. Może nim być:

  • uzyskanie tytułu finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej znajdującej się na liście wskazanej przez organizatorów programu;
  • wychowanie się w rodzinie wielodzietnej, czyli takiej, w której było co najmniej troje dzieci, albo przebywanie w pieczy zastępczej, domu dziecka lub bycie osobą usamodzielnioną po opuszczeniu takiej placówki;
  • otrzymanie rekomendacji od organizacji pozarządowej współpracującej z programem w danym roku.

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów pozwala ubiegać się o stypendium i skorzystać ze wsparcia finansowego oraz dodatkowych możliwości rozwoju oferowanych uczestnikom programu.

Jak złożyć wniosek o stypendium pomostowe?

Proces ubiegania się o stypendium pomostowe na rok akademicki 2026/2027 odbywa się w dwóch etapach i rozpoczyna się od przesłania zgłoszenia przez internet. Formularz elektroniczny dostępny na stronie stypendia-pomostowe.pl można wypełniać od 9 lipca do 17 sierpnia 2026 roku.

Po zakończeniu wypełniania wniosku należy go wydrukować, podpisać oraz uzupełnić o wymagane dokumenty. Lista potrzebnych załączników znajduje się na końcu papierowej wersji formularza. Komplet dokumentów trzeba następnie wysłać na wskazany adres – przy ocenie zachowania terminu brana jest pod uwagę data stempla pocztowego.

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Źródło dziennik.pl
Tematy: studiastudentstypendiummaturzyści
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Dominika Górtowska
Dominika Górtowska

Dominika Górtowska, dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl i Forsal.pl. Absolwentka Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pierwsze kroki w dziennikarstwie internetowym stawiała w serwisach Ringier Axel Springer, potem przez 10 lat związana była z największym e-commerce w Polsce. W Dziennik.pl i Forsal.pl zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z finansami osobistymi. 

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