1000 złotych na ucznia. Kuratorium przypomina o nowym dodatku

"Uprzejmie przypominam o możliwości składania wniosków na pomoc dzieciom i uczniom z terenów objętych negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych, w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025– 2027" – czytamy w piśmie Mazowieckiego Wicekuratora Oświaty do JST w sprawie rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom. Czym jest zasiłek losowy na cele edukacyjne i kto się może o niego ubiegać?

Podstawa przyznania zasiłku losowego na cele edukacyjne 2026

Podstawę prawną zasiłku losowego dla uczniów stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z 27 maja 2025 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy w postaci wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz zajęć opiekuńczych i terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2025–2027 (Dz.U. z 2025 r. poz. 699). Dokument ten reguluje warunki przyznawania świadczenia, określa tryb składania wniosków oraz wskazuje zasady finansowania tej formy wsparcia.

Czym jest zasiłek losowy?

Zasiłek losowy jest jednorazową formą pomocy finansowej skierowaną do uczniów, których rodziny znalazły się w trudnym położeniu na skutek nieprzewidzianych zdarzeń atmosferycznych. Wsparcie może dotyczyć sytuacji spowodowanych m.in. huraganami, intensywnymi opadami deszczu, gradobiciami czy powodziami, które doprowadziły do strat materialnych. Celem świadczenia jest pomoc w pokryciu wydatków związanych z dalszą edukacją dziecka w przypadkach, gdy skutki nagłego zdarzenia utrudniają zapewnienie mu odpowiednich warunków do nauki.

Komu przysługuje zasiłek losowy w latach 2025-2027?

Zasiłek losowy na cele edukacyjne może zostać przyznany dzieciom i uczniom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne lub uczęszczającym do szkół wszystkich typów w systemie dziennym w latach szkolnych 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 oraz 2027/2028. Warunkiem otrzymania świadczenia jest wcześniejsze przyznanie rodzinie zasiłku celowego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej w związku ze stratami spowodowanymi przez klęskę żywiołową. Dotyczy to szkód powstałych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, takich jak huragany, nawałnice, intensywne opady deszczu, gradobicia czy powodzie, które wystąpiły w latach 2025, 2026 lub 2027.

Jak ubiegać się o zasiłek celowy niezbędny do otrzymania zasiłku losowego?

Warunkiem ubiegania się o zasiłek losowy na cele edukacyjne jest wcześniejsze uzyskanie zasiłku celowego przyznawanego na podstawie art. 40 ustawy o pomocy społecznej. W tym celu rodzina dziecka lub ucznia powinna złożyć odpowiedni wniosek w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania. Dokumentacja musi zawierać informacje o stratach powstałych w wyniku zdarzeń atmosferycznych, takich jak powódź, huragan, nawałnica czy gradobicie. Do wniosku należy dołączyć materiały potwierdzające poniesione szkody, np. decyzje administracyjne, dokumentację fotograficzną lub opinie rzeczoznawców. Po przyznaniu przez ośrodek pomocy społecznej zasiłku celowego rodzina może ubiegać się o zasiłek losowy przeznaczony na cele edukacyjne dziecka.

Zasiłek losowy – czy trzeba składać wniosek?

Uzyskanie zasiłku losowego na cele edukacyjne poprzedza przyznanie zasiłku celowego na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. Świadczenie to przyznaje właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej po potwierdzeniu strat poniesionych w wyniku klęski żywiołowej. Dopiero po wydaniu decyzji o przyznaniu zasiłku celowego wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje rodzicom, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz pełnoletnim uczniom informację o możliwości skorzystania z zasiłku losowego na cele edukacyjne.

Po wyrażeniu zgody na przyznanie świadczenia właściwy organ przygotowuje wykaz osób uprawnionych, zawierający ich imiona, nazwiska oraz adresy zamieszkania. Na podstawie tej listy środki są wypłacane bezpośrednio rodzicom, opiekunom lub pełnoletnim uczniom. Oznacza to, że w przypadku zasiłku losowego nie ma konieczności składania dodatkowego wniosku.

Ile wynosi zasiłek losowy?

Zasiłek losowy na cele edukacyjne wynosi 1000 zł i jest przyznawany jednorazowo na każde dziecko lub ucznia, który spełnia warunki określone w przepisach. Świadczenie ma stanowić wsparcie dla rodzin, które poniosły straty materialne wskutek zdarzeń losowych, takich jak powodzie, huragany czy inne klęski żywiołowe.

Otrzymane środki mogą zostać wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z nauką, w tym m.in. na zakup podręczników, przyborów szkolnych, odzieży oraz sprzętu niezbędnego do edukacji. Wysokość świadczenia jest stała i nie jest uzależniona od dochodów rodziny. O jego przyznaniu decyduje wyłącznie spełnienie warunków uprawniających do otrzymania zasiłku celowego z pomocy społecznej w związku ze skutkami zdarzenia losowego.