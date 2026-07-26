QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadnij imię. Dwa ostatnie to gwiazdy czasów PRL. Młodzi polegną
dzisiaj, 06:35
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadnij imię. Dwa ostatnie to gwiazdy czasów PRL. Młodzi polegną/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy nazwiska znanych osób. Wasze zadanie to wskazanie imienia, które je łączy. Dwa ostatnie pytania dotyczą gwiazd czasów PRL. Dla młodych to będzie wyzwanie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
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