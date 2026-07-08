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QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy też o gwiazdy PRL. Łatwo nie będzie

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
57 minut temu
Spies,Are,After,Snatch,The,Technology.,Protection,Of,Development,And
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy nazwiska. Wy zgadujecie imię, które łączy te trzy znane osoby. Dwa ostatnie pytania to znane gwiazdy czasów PRL. Odpowiecie na wszystkie bez problemu?
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
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