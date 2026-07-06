QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy o gwiazdy czasów PRL. Największa zagwozdka to pytanie nr 8
dzisiaj, 06:25
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy o gwiazdy czasów PRL. Największa zagwozdka to pytanie nr 8/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy znane nazwiska. Trzeba odgadnąć ich imię. Dla tych, którym nieobcy jest polski show-biznes, ten czasów PRL, będzie prosto i przyjemnie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
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