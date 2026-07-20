QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadujesz imię. Pytanie nr 8 to gwiazdy PRL. Tylko starsi nie polegną
dzisiaj, 04:30
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadujesz imię. Pytanie nr 8 to gwiazdy PRL. Tylko starsi nie polegną/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy nazwiska a Wasze zadanie polega na tym, by odgadnąć imię, które łączy te trzy znane osoby. Ostatnie pytanie dotyczy znanych osób z czasów PRL.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
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