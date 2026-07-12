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QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy o gwiazdy czasów PRL. Pytanie nr 8 pachnie podstępem

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 05:15
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QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Pytamy o gwiazdy czasów PRL. Pytanie nr 8 pachnie podstępem/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy znane nazwiska. Trzeba odgadnąć ich imię. Dla tych, którym nieobcy jest polski show-biznes, ten czasów PRL, będzie prosto i przyjemnie.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
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QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadujesz imię. Ostatnie to gwiazdy z czasów PRL
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QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, zgadujesz imię. Ostatnie to gwiazdy czasów PRL
Businessman,Under,Sanctions.,The,Official,Person,Fell,Under,Restrictions.,Bankruptcy
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię. Ostatnie dotyczy gwiazd PRL
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