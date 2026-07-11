QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadujesz imię. Ostatnie to gwiazdy z czasów PRL
dzisiaj, 05:13
QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię/Shutterstock
W tym quizie podajemy trzy znane nazwiska. Trzeba odgadnąć ich imię. Dla tych, którym nieobcy jest polski show-biznes, również ten czasów PRL, ten quiz będzie przyjemny i prosty.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: PRLquizquizy z wiedzy ogólnej
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