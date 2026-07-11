QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadujesz imię. Ostatnie to gwiazdy z czasów PRL

QUIZ. Podajemy trzy nazwiska, odgadnij imię / Shutterstock

W tym quizie podajemy trzy znane nazwiska. Trzeba odgadnąć ich imię. Dla tych, którym nieobcy jest polski show-biznes, również ten czasów PRL, ten quiz będzie przyjemny i prosty.

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