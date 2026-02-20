W pierwotnej wersji projektu resort zdrowia zaproponował zakazanie sprzedaży kawy we wszystkich placówkach oświatowych. Wyjaśniał, że jest to odpowiedź na postulaty rodziców i zarządzających szkołami, które były zgłaszane do Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Potem jednak MZ zrezygnowało z zakazu. Z dokumentów opublikowanych na stronie Rządowego Centrum Legislacji wynika, że zmiana jest podyktowana stanowiskami zgłoszonymi podczas konsultacji publicznych. O wycofanie propozycji zakazu sprzedaży kawy apelowało m.in. Polskie Stowarzyszenie Vendingu, które skupia firmy sprzedające produkty za pośrednictwem automatów.

Minister zdrowia: Będziemy próbowali ponownie

Ja jestem zwolenniczką tego, by ograniczać to, co jest zakazane – powiedziała Jolanta Sobierańska-Grenda. Dodała, że jako babcia wnuka nie chciałaby, żeby jadł fast foody. Dopytywana o prawne ograniczenie dostępu, minister zdrowia ocenia, że "w szkołach na pewno by się przydało".

Zapytana o kofeinę, która miała zniknąć ze szkół, ale resort zdrowia wycofał się z takiego rozwiązania, Jolanta Sobierańska-Grenda odpowiada, że "być może było za wcześnie" i zapowiada:Będziemy próbowali ponownie. Minister podkreśla, że nie jest za tym, by w szkołach można było spożywać kofeinę. Podkreśliła, że wymaga to większej współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Zmiany w szkolnych jadłospisach

Zapewniła jednocześnie, że "żaden z właścicieli żadnych szaf czy sprzedaży nie rozmawiał ze nią na ten temat. Jako Ministerstwo Zdrowia pokazujemy, że staramy się być naprawdę odporni na lobby, na biznes, bo zależy nam na zdrowiu dzieci. Myślę i wierzę, że pracownicy Ministerstwa Zdrowia nie są pod wpływem lobbystów - powiedziała. Sobierańska-Grenda.

Nowe rozporządzenie, które wejdzie w życie od 1 września 2026 roku, przewiduje także zmiany w jadłospisach. W jednostkach systemu oświaty, w których są podawane co najmniej trzy posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek), minimum raz w tygodniu na obiad ma pojawić się danie na bazie nasion roślin strączkowych, bez dodatku produktów odzwierzęcych.