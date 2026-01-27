Trzynasta pensja czyli popularna "trzynastka" to rodzaj premii dla pracowników sfery budżetowej. Otrzymują ją nie tylko nauczyciele, jednak to właśnie oni - po podwyżkach w 2024 roku i 5% wzroście wynagrodzeń - na początku 2026 roku mogą liczyć na nieco wyższą trzynastkę.

Samą trzynastą pensję trudno nazwać nagrodą, ponieważ nie zależy ona od osiągnięć, należy się każdemu po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym. Pełną trzynastkę otrzymają jednak wyłącznie ci, którzy przez cały 2025 rok byli zatrudnieni w tej samej szkole.

Komu przysługuje trzynastka? Nie wszyscy nauczyciele dostaną trzynastą pensję

Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli, popularnie zwane właśnie trzynastką, przysługuje większości zatrudnionych w Polsce nauczycieli. Jednak nie wszyscy mogą cieszyć się z trzynastej pensji, bo aby ją otrzymać, trzeba w danej szkole przepracować co najmniej 6 miesięcy. Chodzi o okres faktycznie przepracowany, do którego nie wlicza się:

Reklama

2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym,

okresu zwolnienia chorobowego,

urlopu okolicznościowego,

urlopu opiekuńczego,

zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej.

Reklama

Nie musi to być okres nieprzerwany, wystarczy, że w sumie nauczyciel przepracuje faktycznie 180 dni. Co ważne, urlop wypoczynkowy także zalicza się do okresu przepracowanego. Do wysokości rocznego wynagrodzenia, na podstawie którego oblicza się wysokość trzynastki nie wlicza się jednak nagród jubileuszowych ani odpraw.

Są jednak wyjątki, w których trzynasta pensja zostanie wypłacona nawet wtedy, gdy nauczyciel w danym roku kalendarzowym przepracuje mniej niż 6 miesięcy. Chodzi m.in. o korzystanie z urlopu wychowawczego, macierzyńskiego, ojcowskiego czy rodzicielskiego a także o urlop dla poratowania zdrowia.

Prawo do trzynastki w pełnej wysokości nauczyciel nabywa jednak po przepracowaniu całego roku kalendarzowego.

Ważne Trzeba jednak wiedzieć, że prawo do trzynastki automatycznie traci nauczyciel, który w pracy pojawi się w stanie nietrzeźwości, zostanie na niego nałożona kara dyscyplinarna w postaci wydalenia z pracy, rozwiązana zostanie umowa z winy pracownika. Trzynastki nie otrzyma też pedagog, który nie stawi się do pracy przez 2 dni i nie usprawiedliwi swojej nieobecności.

W 2026 roku wyższe trzynastki dla nauczycieli

W 2024 roku nauczyciele otrzymali znaczące podwyżki wynagrodzeń. Ich pensje wzrosły na tyle, że co trzeci nauczyciel wpada w drugi próg podatkowy. Oznacza to, że w całym roku kalendarzowym zarobił co najmniej 120 tysięcy złotych brutto. Faktyczny dochód jest niższy, jednak przynajmniej część nauczycieli nie narzeka na niskie pensje.

Wyższe wynagrodzenia miesięczne oznaczają także wyższą trzynastkę. Ta w 2026 roku może być wyższa niż standardowa comiesięczna pensja. Dlaczego? Ponieważ na wysokość trzynastki (obliczanej na podstawie rocznego wynagrodzenia) mają wpływ nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, lecz także wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, dodatki: motywacyjny, funkcyjny, za wysługę lat oraz za warunki pracy, zastępstwa, wynagrodzenie za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w dniu wolnym od pracy.

Ile wynosi nauczycielska trzynastka? Każdy może obliczyć jej wysokość samodzielnie

Być może dla części nauczycieli obliczanie wysokości trzynastki jest proste, inni jednak tego nie robią, w spokoju oczekując na przelew. Trzynasta pensja stanowi 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego w ciągu roku, za który przysługuje. Zatem na początku 2026 roku nauczyciele otrzymają dodatkowe wynagrodzenie roczne za pracę w 2025 roku.

By obliczyć wysokość trzynastki, trzeba zsumować wynagrodzenia otrzymane w 2025 roku: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa, a także dodatki za pracę w porze nocnej lub w dni wolne. Następnie sumę uzyskanego wynagrodzenia rocznego należy pomnożyć przez 8,5/%. Przykładowo nauczyciel, który w ciągu roku uzyskał:

wynagrodzenie roczne brutto w wysokości 75 000 zł,

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe: 5000 zł,

wynagrodzenie za urlop: 4000 zł

chorobowe za 20 dni (wliczane do podstawy): 3000 zł

Łączna suma wynagrodzenia brutto: 75 000 + 5000 + 4000 + 3000 zł = 87 000 zł.

otrzyma trzynastkę w wysokości po przemnożeniu przez 0,085: 87 000 x 0,085 = 7395 zł brutto. Netto, po odjęciu zaliczki na podatek dochodowy (zakładając, że jest to podstawowa stawka podatku) będzie to 6136 zł netto.

Kiedy zostaną wypłacone trzynastki?

Na wypłatę trzynastych pensji pracodawcy mają czas do 31 marca 2026 roku. Zapewne większość nauczycieli przelewy otrzyma jednak wcześniej, końcem lutego lub na początku marca.