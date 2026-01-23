Gotowy jest projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy. Został skierowany do konsultacji publicznych.

Załącznikiem do projektu jest tabela. Zawiera ona sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględnione są wszystkie trzy etapy rozwoju zawodowego, tj. nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia.

Wzrost wynagrodzenia o o 186 zł brutto

Zgodnie z tabelą minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem zawodowym magistra i z przygotowaniem pedagogicznym od 1 stycznia br. ma wynosić:

dla nauczyciela początkującego 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

dla nauczyciela mianowanego – 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł brutto),

dla nauczyciela dyplomowanego – 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł brutto).

Nauczyciele z tytułem zawodowym magistra i przygotowaniem pedagogicznym – stanowią najliczniejszą grupę – to ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli. Pozostali nauczyciele to osoby z tytułem zawodowym magistra, ale bez przygotowania pedagogicznego, z tytułem licencjata (inżyniera) z przygotowaniem pedagogicznym, tytułem licencjata (inżyniera) bez przygotowania pedagogicznego, z dyplomem ukończenia kolegium nauczycielskiego lub nauczycielskiego kolegium języków obcych oraz innym wykształceniem.

Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego z takim poziomem wykształcenia (druga grupa zaszeregowania) od 1 stycznia br. ma wynosić:

5178 zł brutto (wzrost o 151 zł brutto),

nauczyciela mianowanego – 5311 zł brutto (wzrost o 155 zł brutto),

nauczyciela dyplomowanego – 5567 zł brutto (wzrost o 162 zł brutto).

Wzrost kwoty bazowej dla nauczycieli

Nowelizacja wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 stycznia 2026 r. Wynagrodzenie zasadnicze jest jednym ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Jego wysokość na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wynika z określonej w ustawie budżetowej kwoty bazowej dla nauczycieli. W ustawie budżetowej na 2026 r. kwotę bazową dla nauczycieli ustalono na poziomie 5597,86 zł, zwiększając ją o 163,04 zł w stosunku do tej obowiązującej w 2025 r., czyli o 3 proc.

Nauczycielskie dodatki

Na średnie wynagrodzenie nauczycieli, oprócz wynagrodzenia zasadniczego, składają się też dodatki do niego. Są one określone w Karcie Nauczyciela. Jest ich kilkanaście m.in.

za wysługę lat,

funkcyjne (wynikający z pełnienia funkcji kierowniczej,

dla mentora,

dla wychowawcy klasy,

nauczyciela doradcy metodycznego, nauczyciela konsultanta),

motywacyjny,

za warunki pracy,

nagroda jubileuszowa,

nagroda ze specjalnego funduszu nagród,

dodatkowe wynagrodzenie za pracę w porze nocnej, dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),

odprawa emerytalno-rentowa i odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy,

wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

Wysokość części dodatków przepisy uzależniają od wysokości wynagrodzenia zasadniczego (np. dodatek stażowy i wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe) – wzrost wynagrodzenia zasadniczego powoduje automatyczny wzrost składników od niego zależnych. O wysokości innych dodatków decydują samorządy w regulaminach wynagradzania. Samorządy mogą też przyznać nauczycielom wyższe wynagrodzenie zasadnicze niż wynika to z rozporządzenia ministra edukacji o minimalnych stawkach.