W kategorii Medical & Health Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu znalazł się w przedziale 401–500 najlepszych uczelni na świecie, uzyskując najwyższy wynik w Polsce w obszarze jakości badań naukowych (Research Quality). Ranking obejmuje uczelnie prowadzące badania i kształcenie w obszarze medycyny, nauk o zdrowiu i nauk klinicznych, stanowiąc jedno z najważniejszych globalnych punktów odniesienia dla środowiska akademickiego i medycznego.

18 wskaźników rankingu

W rankingu branych jest pod uwagę18 wskaźników pogrupowanych w pięciu filarach: nauczania, środowiska badawczego, jakości badań, współpracy z przemysłem oraz umiędzynarodowienia. "Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu wyróżnił się szczególnie w filarze Research Quality, który obejmuje m.in. wpływ cytowań, siłę i doskonałość badań oraz ich znaczenie naukowe w skali międzynarodowej. Wysokie oceny uczelnia uzyskała także w obszarze współpracy z przemysłem oraz międzynarodowych powiązań badawczych, odzwierciedlających rosnącą rolę uczelni w globalnym obiegu wiedzy medycznej" – napisano w komunikacie uczelni.

Reklama

Ten rezultat potwierdza, że obrany przez nas kierunek rozwoju, oparty na wzmacnianiu jakości badań, wspieraniu interdyscyplinarności oraz budowaniu międzynarodowych partnerstw, przynosi wymierne efekty. Dążenie do doskonałości naukowej wymaga długofalowych, dobrze zaprojektowanych zmian – i właśnie ten proces konsekwentnie realizujemy - powiedział prof. Piotr Ponikowski, rektor UMW.

Reklama

Najlepsze w Polsce studia prawnicze i inzynieryjne

W przypadku prawa króluje Uniwersytet Jagielloński z lokatą 126-150. Wysokie miejsca zajęły również: Uniwersytet Warszawski (176-200) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Ranking Engineering 2026 ocenia uczelnie pod kątem pięciu podstawowych dyscyplin inżynieryjnych: ogólnej inżynierii, inżynierii elektrycznej i elektronicznej, inżynierii mechanicznej i lotniczej, inżynierii lądowej oraz inżynierii chemicznej. W tym zestawieniu polskimi liderami są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska (obie uczelnie w przedziale 601-800).

Times Higher Education World University Rankings by Subject to jedno z najbardziej rozpoznawalnych światowych zestawień porównujących uczelnie w podziale na dyscypliny naukowe. Ranking uwzględnia specyfikę poszczególnych obszarów badawczych, dostosowując wagi wskaźników do kultury publikacyjnej i profilu danej dziedziny, co czyni go wiarygodnym narzędziem oceny jakości badań i kształcenia.

Najlepsze uczelnie na świecie

"W globalnym zestawieniu THE World University Rankings by Subject 2026 najwyższe pozycje zajęły uczelnie takie, jak University of Oxford, University of Cambridge, Harvard University, Imperial College London oraz Stanford University, od lat wyznaczające światowe standardy w obszarze badań i kształcenia medycznego" – czytamy w komunikacie.

Times Higher Education World University Rankings by Subject to jedno z najbardziej rozpoznawalnych globalnych zestawień porównujących uczelnie w podziale na dyscypliny naukowe. Uwzględnia ono specyfikę poszczególnych obszarów badawczych, różnicując wagi wskaźników w zależności od kultury publikacyjnej i profilu danej dziedziny.