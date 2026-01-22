THE World University Rankings by Subject 2026 umożliwia porównanie uczelni z całego świata w ramach różnych dyscyplin. Są opracowywane w oparciu o tę samą kompleksową i sprawdzoną metodologię, która stosowana jest w THE World University Rankings. Co istotne, wagi poszczególnych wskaźników są każdorazowo dostosowywane do specyfiki danej dyscypliny.

Ranking został podzielony na obszary wiedzy. W dziedzinie humanistycznej spośród polskich uczelni najlepiej wypadły: Uniwersytet Warszawski (151-175), Uniwersytet Jagielloński (251-300) i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (301-400).

Ranking Business and Economics 2026 ocenił wyniki uczelni w trzech kluczowych dyscyplinach: biznesie i zarządzaniu; rachunkowości i finansach; oraz ekonomii i ekonometrii. W tym zestawieniu spośród polskich uczelni najwyższe lokaty zajęły: Uniwersytet Śląski (401-500) i Uniwersytet Jagielloński (501-600).

Kierunki informatyczne i edukacyjne

Ranking Computer Science 2026 ocenia uczelnie w obszarach, takich jak: tworzenie i inżynieria oprogramowania; sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe; a także cyberbezpieczeństwo i sieci komputerowe, a także w innych pokrewnych zagadnieniach. Liderem spośród polskich uczelni jest Uniwersytet Warszawski (301-400).

Ranking edukacyjny ocenia uczelnie w trzech kluczowych dyscyplinach: badaniach nad edukacją, kształceniu nauczycieli oraz akademickich studiach nad edukacją. W tym zestawieniu najlepiej z wypadł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z pozycją 251-300.

Kierunki inżynieryjne i prawo

Ranking Engineering 2026 ocenia uczelnie pod kątem pięciu podstawowych dyscyplin inżynieryjnych: ogólnej inżynierii, inżynierii elektrycznej i elektronicznej, inżynierii mechanicznej i lotniczej, inżynierii lądowej oraz inżynierii chemicznej. W tym zestawieniu polskimi liderami są: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie i Politechnika Gdańska (obie uczelnie w przedziale 601-800).

W przypadku prawa króluje Uniwersytet Jagielloński z lokatą 126-150. Wysokie miejsca zajęły również: Uniwersytet Warszawski (176-200) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Wrocławski.

Nauki przyrodnicze i medycyna

W rankingu przyrodniczym najlepiej wypadły Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (501-600). Jeśli chodzi o medycynę i zdrowie najwyższe lokaty zajął Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (401-500). To niespodzianka, ponieważ do tej pory liderami były uczelnie w Warszawie i Krakowie. W naukach ścisłych spośród polskich uczelni najwyżej uplasował się Uniwersytet Warszawski (401-500).

W dziedzinie psychologii na podium znalazły się: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Wrocławski (251-300), Uniwersytet Jagielloński (301-400) oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Uniwersytet SWPS (401-500). W naukach społecznych liderami wśród polskich uczelni są: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski (501-600).