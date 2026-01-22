Raz na jakiś czas wraca pomysł zwiększenia pensum da nauczycieli. Wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer kilka razy już zapowiadała, że MEN pracuje nad zmianą zasad wynagradzania nauczycieli. Ma to być kompleksowe rozwiązanie, które uwzględni m.in. kwestie nadgodzin i powiazania pensji nauczyciela ze średnim wynagrodzeniem w gospodarce.

Powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze średnią płacą w kraju będzie największą zmianą w pensjach pedagogów od ponad 40 lat. Być może będzie się ona wiązała ze zmianami w podejściu do liczenia godzin pracy- zapowiedział wiceminister edukacji Henryk Kiepura. Sugerował, że nie jest wykluczone, że efektem reformy będzie zwiększenie pensum.

Nauczyciele o większym pensum

Na branżowym profilu w mediach społecznościowych pedagodzy wypowiedzieli się na temat tego, ile chcieliby zarabiać i na jak duże zwiększenie obowiązkowych godzin przy tablicy mogliby się zgodzić.

W internetowej ankiecie większość pedagogów poparła zwiększenie pensum do 20,42 godziny tygodniowo. Obecna wysokość pensum to 18 godzin przy tablicy. Przy średnim pensum 20,42 godziny uczestnicy ankiety wskazali oczekiwane wynagrodzenia powiązane ze średnią krajową:

nauczyciel początkujący – 95,5 proc. średniej krajowej, czyli 8376 zł,

nauczyciel mianowany – 122 proc. średniej krajowej, czyli 10 716 zł,

nauczyciel dyplomowany – 152 proc. średniej krajowej, czyli 13 373 zł.

Barbara Nowacka ucina spekulacje

Teraz spekulacje ucięła Barbara Nowacka.W przestrzeni publicznej pojawiają się pytania dotyczące pensum nauczycieli. My pensum ruszać nie będziemy – obecne rozwiązania się sprawdzają, a nauczyciele są z nich zadowoleni – podkreśliła szefowa MEN Barbara Nowacka w Radiu Zet.

Celem poważnej deklaracji politycznej, dla nas wszystkich, dla premiera i ministra finansów jest nasze zobowiązanie, że wynagrodzenia nauczycieli będą powiązane ze wskaźnikami gospodarczymi i po prostu musimy to wprowadzić. Jest projekt obywatelski ZNP, zaproponujemy w niedługim czasie satysfakcjonujące i społecznie bezpieczne rozwiązanie – zaznaczyła.