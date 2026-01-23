W Instytucie Badań Edukacyjnych prowadzone są prace nad przygotowaniem propozycji zmian w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych. Zebrane opinie pomogą w pracach nad projektami nowych podstaw programowych dla szkół ponadpodstawowych.

Ankieta przeznaczona jest głównie do nauczycieli przedmiotów kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych: liceach, technikach, szkołach branżowych I i II stopnia, szkołach artystycznych z uprawnieniami szkoły publicznej, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy.

Co jest w ankiecie IBE?

W ankiecie IBE pyta o obecne i planowane przedmioty kształcenia ogólnego w szkołach ponadpodstawowych. Są to: biologia, biznes i zarządzanie, chemia, edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna, etyka, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, historia tańca, informatyka, język łaciński, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej lub etnicznej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny – język kaszubski, matematyka, muzyka, plastyka, podstawa programowa dla szkoły specjalnej przygotowującej do pracy.

Gdzie trafią wyniki ankiety?

Wyniki badania będą na bieżąco przekazywane zespołom, które pracować będą nad podstawami programowymi dla szkół ponadpodstawowych, zostaną także przedstawione w zbiorczym raporcie (Raport z ankiety na temat podstaw programowych dla przedszkoli i szkół podstawowych). Autorami projektów nowych podstaw programowych będą osoby wyłonione w ogólnopolskiej rekrutacji. Jak podaje IBE wypełnienie formularza może zająć około 15 – 25 minut. Ankietę można wypełnić do 7 lutego 2026 roku.