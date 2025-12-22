Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę umożliwiającą wypłatę wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe. W ten sposób zakończył się długi spór nauczycieli z MEN. Od września tego roku nauczyciele nie dostawali pieniędzy za godziny ponadwymiarowe, których nie przeprowadzili nie ze swojej winy, tylko z tego powodu, że klasa była np. na wycieczce. Godziny ponadwymiarowe to zajęcia przydzielone nauczycielowi ponad obowiązkowe pensum.
Godziny ponadwymiarowe. Nowy zapis w ustawie
W nowelizacji ustawy znalazł się następujący zapis: "Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje również w przypadku, gdy niezrealizowanie przez nauczyciela przydzielonych godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nastąpiło z przyczyn niedotyczących nauczyciela, a nauczyciel był gotów do realizacji tych zajęć. W takim przypadku nauczycielowi można przydzielić do realizacji w czasie, w którym zostały zaplanowane godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze lub wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów".
Kiedy wypłata wyrównania za godziny ponadwymiarowe?
Nauczyciele dostaną wyrównania za okres od 1 września do 31 grudnia 2025 r. Pierwotnie podawano informację, że pieniądze mają być wypłacone do 6 czerwca 2026 r. Okazuje się jednak, że w ustawie jest inny termin.
"Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przypadające do realizacji w okresie od dnia 1 września 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r., przysługujące nauczycielowi na podstawie ust. 1, wypłaca się do dnia 6 lutego 2026 r." – brzmi fragment ustawy. Jako pierwsza pomyłkę zauważyła Strefa Edukacji. Nauczyciele nie będą więc czekać przez kilka miesięcy na wypłatę. Dostaną przelew ma konto już na początku przyszłego roku.
