Nauczyciele i tzw. budżetówka w przyszłym roku mogą liczyć tylko wyrównanie inflacyjne na poziomie 3 procent. Nauczyciele otrzymają waloryzację wynagrodzeń w wysokości od 155 do 186 złotych brutto (w zależności od stopnia awansu).

OPZZ domagał się, aby Sejm wprowadził do projektu budżetu państwa na 2026 r. korektę płacową oczekiwaną przez pracowników sektora publicznego. Związkowcy żądali podwyżek płac: 12 proc. w budżetówce i 10 proc. w oświacie.

Płaca zasadnicza nauczycieli. Ile wzrośnie?

Kwota bazowa, stanowiąca podstawę wyliczeń wynagrodzeń w oświacie, ma wzrosnąć w przyszłym roku do 5 597,86 zł, co oznacza podwyżkę o 163,04 zł w porównaniu do obecnej stawki. Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje opublikować nowe rozporządzenie płacowe na początku roku, jednak wstępne szacunki pozwalają określić minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego. Według prognoz biorących pod uwagęnową kwotę bazową, płaca zasadnicza nauczycieli może wzrosnąć o 155–186 zł brutto miesięcznie, w zależności od stopnia awansu:

nauczyciel początkujący: około 5 308 zł brutto.

nauczyciel mianowany: około 5 469 zł brutto.

nauczyciel dyplomowany: około 6 397 zł brutto.

Oprócz tego, dla nauczycieli początkujących przewidziano dodatkowy wskaźnik. Ma on na celu jest zagwarantowanie -procentowego wzrostu średniego wynagrodzenia, aby wdrożone podwyżki były odczuwalne dla tej grupy.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli 2026

Zgodnie z projektem budżetu średnie wynagrodzenie nauczycieli ma wynieść w przyszłym roku:

6 872,47 zł dla początkującego,

8 060,92 zł dla mianowanego,

10 300,06 zł dla dyplomowanego.

Nagrody dla nauczycieli w 2026 roku

Karta nauczyciela wprowadziła także od przyszłego roku nowe formy finansowego docenienie nauczycieli.