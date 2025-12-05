W lutym Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu określoną w Karcie Nauczyciela to godziny nadliczbowe w rozumieniu Kodeksu pracy. Wskazał że nauczyciele wypracowują godziny nadliczbowe wykraczające poza normę 40 godzin na tydzień, nie tylko realizując projekty edukacyjne, ale także na przykład przy organizacji i następnie na wyjazdach na szkolne wycieczki, czy na tzw. zielone szkoły.

"Godziny pracy nauczycieli nie są rejestrowane"

Ministerstwo Edukacji Narodowej czekało najpierw na pisemne uzasadnienie uchwały SN. Potem wielokrotnie zapewniało, że pracuje nad rozwiązaniami. Konkretów nadal jednak nie ma. Problem wzbudza ogromne emocje wśród nauczycieli.

Wiceminister Katarzyna Lubnauer w rozmowie z Portalem Samorządowym przyznała, że wyrok Sądu Najwyższego "zmienia trochę optykę patrzenia na to, co nazywamy godzinami nadliczbowymi, a nie ponadwymiarowymi". Zapewniła, że zostanie to uwzględnione w rozwiązaniach prawnych.Szczególnie że godziny pracy nauczycieli nie są rejestrowane - dodała wiceminister Lubnauer.

MEN o godzinach nadliczbowych

Zapewniła, że MEN nie pracuje nad wprowadzeniem jakiejś formy monitorowania czasu pracy nauczyciela. Musimy wprowadzić takie rozwiązania, które nie zmuszą nauczycieli do rejestrowania czasu pracy, ale też z drugiej strony potraktują uczciwie kwestię tego, że na przykład któryś nauczyciel może być zdecydowanie bardziej obciążony czasem dodatkowych zajęć niż inny. To jest trudne zagadnienie prawne, w związku z tym wszystkie ustalenia w tej sprawie będą wypracowane we współpracy ze środowiskiem, czyli również ze związkami zawodowymi - powiedziała wiceminister.

Konkretów nadal nie ma nieco więcej światła na to, jak może zostać rozwiązany problem nadgodzin rzucił inny przedstawiciel MEN. Nie możemy przyjąć, że godziną nadliczbową jest każda godzina przebywania nauczyciela na wycieczce. Trzydniowa wycieczka to w ciągu tych trzech dni byłoby 72 godziny czy podobna liczba –powiedział Henryk Kiepura w rozmowie ze Strefą Edukacji. Dodał, że kwestia rozliczania za godziny nadliczbowe jest dyskutowana i ministerstwo będzie o niej mówić "kiedy pojawią się konkrety".

Lista zajęć do godzin nadliczbowych

Za co nauczyciel może dostać dodatkowe wynagrodzenie? Oto lista zajęć. Ważne jest to, aby suma przekraczała 40 godzin tygodniowo, łącznie z pensum