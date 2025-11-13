Do zdarzenia doszło w środę 12 listopada około godziny dziewiątej rano w Toruńskim Liceum Ogólnokształcącym, które jest szkołą niepubliczną. Jak podaje Polskie Radio Pomorza i Kujaw, poszkodowana nauczycielka została przewieziona do szpitala, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Nauczycielka zwróciła uwagę uczniowi

Według ustaleń policji, nauczycielka zwróciła uwagę uczniowi na błędnie wykonane zadanie. Zdenerwowany nastolatek miał kilkukrotnie uderzyć kobietę. 62-latka ma uraz głowy i rozciętą wargę.

Policja zatrzymała ucznia

Sprawca to uczeń III klasy liceum. Policjanci zatrzymali 18-latka w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej nauczycielki. Czynności w tej sprawie trwają.