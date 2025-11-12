Akcja związku zawodowego jest odpowiedzią na niezrealizowanie postulatów oświatowej "Solidarność”, takich jak:

systemowy wzrost wynagrodzeń nauczycieli i pracowników oświaty,

powiązanie wynagrodzenia nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w sektorze przedsiębiorstw,

zaprzestanie pozorowanego dialogu społecznego z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi,

podjęcie działań zmierzających do likwidacji negatywnych skutków zmian w ustawie Karta Nauczyciela.

Na czym polega protest nauczycieli?

Jak informuje związek, akcja ma charakter pokojowy i informacyjny, jest wyrazem solidarności środowiska oświatowego oraz sprzeciwu wobec lekceważenia dialogu społecznego, pogarszania warunków pracy pracowników, braku rzeczywistego i systemowego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, a także formą protestu zgodną z obowiązującym prawem.

Akcja polega na wywieszeniu flag NSZZ "Solidarność" na budynkach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych lub w widocznych miejscach wewnątrz budynków. Flagi mogą być umieszczone na masztach, balkonach, ogrodzeniach, drzwiach wejściowych lub w innych miejscach zapewniających ich widoczność. Protest rozpoczyna się 12 listopada 2025 r. i potrwa do 20 grudnia 2025 r. Decyzją Rady KSOiW NSZZ "Solidarność" może ona zostać przedłużona.

Czego domagają się nauczyciele?

Nauczycielskie związki zawodowe domagają się systematycznych podwyżek, które można wprowadzić poprzez powiązanie nauczycielskiego wynagrodzenia ze średnią pensją w gospodarce. Minister edukacji Barbara Nowacka podczas Igrzysk Wolności w Łodzi w niedzielę podkreśliła, że pensje nauczycieli muszą rosnąć i to nie tylko o wskaźnik inflacji. Chciałabym powiązać wynagrodzenie nauczycieli z jakimś wskaźnikiem - powiedziała.

Nauczycielska "Solidarność" szacuje, że należy do niej ok. 43 tys. osób. Jednak głównym związkiem nauczycieli jest ZNP, które nie podaje danych na temat liczby swoich członków. W całej Polsce jest ok. 700 tys. nauczycieli.

Postulaty środowiska nauczycieli

Kilka tygodni temu związkowcy złożyli w KPRM petycję do rządu zawierającą postulaty środowiska nauczycieli. Poruszono w niej m.in. sprawę obywatelskiego projektu ustawy dotyczącego wynagrodzeń, "dyskryminujących przepisów” dotyczących godzin nadliczbowych i ponadwymiarowych, czy kwestię urlopu na żądanie, którego "nauczyciele, jako jedyna grupa zawodowa w Polsce, są pozbawieni".

Jak powiedział PAP przewodniczący KSOiW NSZZ "Solidarność" Waldemar Jakubowski sprawa wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe jest "kroplą, która przelała czarę goryczy", a projekt poselski nie rozwiązuje problemu, który powstał po nowelizacji Karty.

Oflagowanie szkół i przedszkoli to pierwszy krok, po nim nastąpią kolejne- zapowiedział Jakubowski. Zaznaczył, że o ich czasie i formie "Solidarność" będzie informowała przed ich podjęciem.