Jak napisali posłowie w interpelacji, z danych Centrum Edukacji Obywatelskiej wynika, że jedynie 48 proc. dzieci z zagranicy korzysta z dodatkowych zajęć języka polskiego oferowanych w szkołach. "Oznacza to, że ponad połowa uczniów cudzoziemskich nie otrzymuje systemowego wsparcia językowego, mimo że ich codzienna edukacja odbywa się w języku polskim" - podkreślają posłowie.

W wielu szkołach funkcjonują tzw. oddziały cudzoziemskie. Uczą się w nich tylko uczniowie z Ukrainy, ponieważ nie znają wystarczająco dobrze języka polskiego, aby uczyć się w zwykłych klasach.

Dzieci nie rozumieją, o czym jest lekcja

Posłowie przywołują opinię nauczycieli, którzy wskazują na brak lub bardzo słabą znajomość języka polskiego przez uczniów cudzoziemskich jako jedno z najtrudniejszych wyzwań dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji. "Uczniowie, którzy nie znają języka edukacji szkolnej, mają ograniczony dostęp do treści nauczania, co utrudnia im rozwój i integrację" - czytamy w interpelacji.

Obecnie wsparcie uczniów słabo lub wcale nieznających języka polskiego odbywa się poprzez nieobowiązkowe, dodatkowe zajęcia z języka polskiego. Brak jest także podstawy programowej, bo są to zajęcia dodatkowe, zatem nauczyciele nie wiedzą czego i jak uczyć. "Jest to sytuacja zupełnie niezrozumiała: dzieci mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach, na których języka często nie rozumieją, a szkoły nie mają narzędzia systemowego, by zapewnić im adekwatne wsparcie" - zauważają posłowie.

"Język polski jako drugi"

Posłowie przywołują praktyki z innych krajów. W Szwajcarii dzieci cudzoziemskie obowiązkowo uczą się języka, co służy ich integracji "Polska nie może pozostawać w tyle za tymi standardami - czytamy w interpelacji.

W Instytucie Badań Edukacyjnych powstała już ekspercka grupa, która opracowała podstawę programową dla języka polskiego jako drugiego. Posłowie pytają, kiedy i w jakim trybie przedmiot "język polski jako drugi" zostanie wprowadzony do szkół?

Chcą się także dowiedzieć, czy ministerstwo przewiduje wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu "język polski jako drugi" dla wszystkich uczniów, którzy nie posługują się językiem polskim na poziomie umożliwiającym im samodzielne uczestnictwo w zajęciach. Na razie MEN nie odpowiedziało na interpelację.