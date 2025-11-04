Od 1 września, w wyniku zmian z Karcie nauczyciela, godziny ponadwymiarowe są niepłatne, jeśli klasy nie ma w szkole, ponieważ jest np. na wycieczce. Związki zaapelowały do MEN o przywrócenie dawnych zasad, kiedy to nauczyciel dostawał wynagrodzenie także za nieprzepracowane godziny.

Donald Tusk ma dobrą wiadomość dla nauczycieli

Chcę zacząć od dobrej wiadomości, na którą czekały nauczycielki i nauczyciele. Mieliśmy poprawić pewne propozycje, które wzbudziły bardzo duże emocje, uzasadnione emocje. I tak jak to zapowiadałem, także po naszych spotkaniach bezpośrednio z nauczycielkami, nauczycielami, także ze związkami dzisiaj klub Koalicji Obywatelskiej złoży stosowny projekt w Sejmie, zgodnie z którym ponadwymiarowe godziny będą płatne zgodnie z zasadą gotowości do pracy- powiedział Donald Tusk we wtorek przed posiedzeniem rządu.

Premier po raz kolejny podkreślił, że sprawa jest pilna i powinna zostać załatwiona jak najszybciej. Liczę bardzo na taką dobrą współpracę już w parlamencie i współpracę z marszałkiem Sejmu, tak żeby nie było niepotrzebnej zwłoki w rozpatrywaniu tego projektu - dodał.

Zmiany ws. godzin ponadwymiarowych

Projekt zmian w Karcie Nauczyciela jest już gotowy. Jako pierwszy poinformował o tym poseł Marcin Józefaciuk poinformował w mediach społecznościowych. Z informacji gazety Wyborczej wynika, że projekt miałby wejść w życie 1 stycznia 2026 r. bez wyrównania za wrzesień, październik, listopad i grudzień.

Projekt zmian zakłada: