Apel powstał w odpowiedzi na obietnicę premiera Donalda Tuska ws. godzin ponadwymiarowych. Zwrócimy się do klubów parlamentarnych, aby w trybie sejmowym przygotować nowe przepisy, zgodnie z którymi nauczyciele w Polsce będą otrzymywać wynagrodzenie za gotowość do pracy, kiedy znajdują się w szkole - powiedział Tusk po spotkaniu z nauczycielami.

Projekt nowelizacji Karty nauczyciela

W ubiegłym tygodniu grupa posłów Koalicji Obywatelskiej złożyła w Sejmie projekt nowelizacji Karty nauczyciela, zgodnie z którym nauczyciele dostaną wynagrodzenie w sytuacji, gdy są w szkole gotowi do pracy, a zajęcia nie odbywają się z przyczyn od nich niezależnych. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wystosował w tej sprawie list otwarty do premiera i posłów.

"Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej apeluje do Państwa Posłów i Posłanek Koalicji o zaangażowanie strony samorządowej w prace przy tworzeniu projektu ustawy, zanim zostanie on przekazany do Marszałka Sejmu" - czytamy w piśmie. Samorządowcy podkreślają, że sprawa uregulowania czasu pracy i wynagradzania nauczycieli jest palącym problemem. "Do formułowania nowych rozwiązań w zakresie warunków i czasu pracy nauczycieli został także powołany przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania Zespół ds. Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli, którego efektem prac są z trudem osiągnięte kompromisy” - czytamy w liście.

Pozwy od nauczycieli

Przewodniczący Związku Stanisław Jastrzębski zwrócił uwagę, że podejmowanie decyzji tak ważnych dla nauczycieli i jednostek samorządu terytorialnego w trybie "projektu poselskiego" jest "lekceważeniem pracy osób zaangażowanych w działania tych ciał i stawia pod znakiem zapytania zasadność ich istnienia". Związek Gmin Wiejskich RP zauważył także, że Ministerstwo Edukacji Narodowej do tej pory nie przedstawiło żadnej propozycji w związku uchwałą Sądu Najwyższego z lutego tego roku ws, godzin nadliczbowych.

Do samorządów napływają kolejne pozwy sądowe o wypłatę wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem za pracę przekraczającą normę tygodniową, a także odsetek od zaległych zobowiązań. "Teraz wybrzmiała nowa, zaskakująca obietnica zapłaty za godziny gotowości do pracy, bez skrupulatnego oszacowania skutków finansowych” - zauważył Jastrzębski.

Samorządy dotknięte kryzysem

Jak czytamy w piśmie, "samorządy wiejskie najmocniej dotknięte kryzysem związanym z niżem demograficznym, często obciążone najbardziej kosztownymi, jednociągowymi szkołami z małolicznymi oddziałami, są głęboko zainteresowane zmianami w organizacji systemu oświaty i wzywają Rząd i Parlament Rzeczypospolitej Polskiej do poważnej rozmowy o jej finansowaniu". Dlatego przedstawiciele samorządu chcą mieć wpływ na decyzje, które będą miały dla nich skutki finansowe.