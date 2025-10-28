Kancelaria premiera o spotkaniu premiera z nauczycielami poinformowała w poniedziałek na platformie X. We wtorek ministra edukacji Barbara Nowacka spotka się natomiast z dyrektorami szkół i przedszkoli w sprawie godzin ponadwymiarowych.

Problem z godzinami ponadwymiarowymi

Od 1 obowiązuje nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, w tym dotyczące sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych. Nauczycielskie związki zawodowe wskazały na problem, który pojawia się w sytuacji, gdy nauczyciel jest w szkole, jest gotowy do pracy zgodnie z przydzielonymi mu godzinami ponadwymiarowymi, tylko nie ma klasy, bo np. jest ona na wycieczce. Podały, że nauczyciele sygnalizują, że w takich przypadkach nie otrzymują wynagrodzenia za te godziny.

Reklama

Związki zawodowe nalegały na pilne rozwiązanie problemu, który pojawia się wtedy, gdy nauczyciel jest w szkole, ale nie ma klasy, bo np. jest na wycieczce. Część nauczycieli nie otrzymuje wynagrodzenia za te godziny, przepadają im pieniądze za godziny ponadwymiarowe.

Reklama

Zmiany na niekorzyść nauczycieli

Kilkanaście dni temu MEN wydało komunikat w sprawie sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji Karty nauczyciela. Wynika z niego, że godziny ponadwymiarowe, które nie zostały zrealizowane - nie z przyczyn nauczyciela - są niepłatne. Taka wykładnia oburzyła środowisko.

Potem jednak wiceminister edukacji narodowej Henryk Kiepura (PSL) zapowiedział rozmowy w sprawie wynagradzania nauczycieli za godziny ponadwymiarowe. Przyznał, że obowiązujące od września regulacje mogą działać na niekorzyść nauczycieli.

Zamieszanie w szkołach

Minister podkreślił, że sytuacja związana z płaceniem za godziny ponadwymiarowe po nowelizacji Karty nauczyciela "troszeczkę się skomplikowała" i że w praktyce stosowane były różne rozwiązania w zależności od organu prowadzącego szkołę. W jednych było płacone, w innych nie – mówił Kiepura ma antenie Radia Katowice.

Chcieliśmy uregulować temat związany z godzinami ponadwymiarowymi, żeby to była jednolita praktyka w całym kraju. Okazuje się od września, że nauczyciele mogą na tym stracić, więc już są zapowiedzi, że będziemy rozmawiać. Wydany został komunikat i do tematu na pewno wrócimy – powiedział.

Zwrócił uwagę, że jeśli nauczyciel ma nauczanie indywidualne i z powodu od niego niezależnych uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach, to takie godziny są płatne, a jeśli klasa pójdzie na wagary, to nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.