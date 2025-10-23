Nauczyciele domagają się poprawy warunków pracy i realnych podwyżek wynagrodzeń. Mówią o przeciążeniu obowiązkami, biurokracji. Problemem jest także niska atrakcyjność tego zawodu dla ludzi młodych. W szkołach uczą coraz starsi nauczyciele. Co trzeci pedagog w wieku do 30 lat nie planuje pracować w zawodzie dłużej niż pięć lat.

Podwyżki na granicy inflacji

Kiedy kończyliśmy rządy, zostawiliśmy podwyżkę 15 proc., prawie dwukrotnie zwiększyliśmy subwencję oświatową, sama za to odpowiadałam. Teraz rzeczywiście są to podwyżki na granicy inflacji, czy też korekt, jeżeli chodzi o wynagrodzenie - powiedziała była minister edukacji Anna Zalewska w rozmowie ze Strefą Edukacji.

Jej zdaniem mamy do czynienia ze złą strukturą wynagrodzeń. Trzeba na nowo ją przemyśleć, bo jest aż 16 dodatków, których teoretycznie na pasku nauczyciel nie widzi - powiedziała była minister.

Zalewska o "archaicznej Karcie nauczyciela"

Była minister edukacji uważa, że potrzebne są głębsze reformy systemowe, a nie doraźne korekty. Jej zdaniem obecny model wynagradzania jest nieprzejrzysty i niesprawiedliwy, a próby zmian blokuje archaiczna Karta Nauczyciela oraz brak porozumienia między rządem a związkami zawodowymi. Jest bardzo archaiczna Karta Nauczyciela, a każde dotknięcie Karty nauczyciela kończy się awanturą i strajkami. I cóż, trzeba przemyśleć związki zawodowe. ZNP naprawdę ma lidera, który żyje w głębokim PRL-u, chce gonić króliczka, nie chce załatwiać spraw i mówię to z własnego doświadczenia - powiedziała Anna Zalewska.

MEN pracuje nad zmianą wynagradzania nauczycieli

Wiceminister Katarzyna Lubnauer naposiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Zapewniła, że przygotowywane jest "kompleksowe rozwiązanie" dotyczące pracy czasu nauczyciela w powiązaniu z wynagradzaniem. Zdecydowaliśmy się na to, żeby całościowo zająć się kwestią rozliczania pracy nauczyciela, czasu pracy nauczyciela, kwestią Karty Nauczyciela, kwestią finansowania - powiedziała. Nie wiadomo, czy znajdą się tam rozwiązania dotyczące innego wynagradzania polonistów.