22 października tego roku weszło w życie rozporządzenie ministra cyfryzacji ws. grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych. Wynika z niego, że o bon na laptopa mogą ubiegać się także nauczyciele, którzy byli z tego przywileju wykluczeni.

Chodzi o grupę pedagogów, przebywających w roku szkolnym 2023/2024 m.in. na urlopach dla poratowania zdrowia. Obecnie ci nauczyciele pracują, ale na bon na laptopa nie mieli szansy - zgodnie z poprzednią interpretacją ministerstwa.

Bon tylko do 31 grudnia 2025 r.

ZNP przez dwa lata podejmował szereg działań, by bony na laptopy otrzymali nauczyciele, którzy w dniu składania wniosku o wsparcie finansowane ze środków publicznych przebywali na urlopach dla poratowania zdrowia. Dzisiaj ukazało się rozporządzenie, które to ostatecznie reguluje – poinformowała Urszula Woźniak, wiceprezes ZG ZNP.

Reklama

Zgodnie z ustawą o wspieraniu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli bony na laptopy mogą być realizowane tylko do 31 grudnia 2025 r. Dlatego prosimy o przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, aby uprawnieni nauczyciele jak najszybciej składali wnioski – zaapelowała wiceprezes ZNP.

Reklama

Wniosek do 22 listopada

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, nauczyciele mogą składać wnioski od dzisiaj, 22 października 2025 r. przez 30 dni. Organy prowadzące szkoły winny niezwłocznie po upływie tych 30 dni złożyć zbiorowy wniosek do Ministerstwa Cyfryzacji, które na bieżąco będzie przesyłało kody uprawnionym nauczycielom.

W ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa. Nauczyciele będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu.