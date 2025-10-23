Chodzi o grupę pedagogów, przebywających w roku szkolnym 2023/2024 m.in. na urlopach dla poratowania zdrowia. Obecnie ci nauczyciele pracują, ale na bon na laptopa do tej pory nie mieli szansy. Jak poinformowało Ministerstwo Cyfryzacji, po zmianie przepisów wsparcie przysługuje nauczycielom, którzy:

są uprawnieni do otrzymania bonu na laptop, a jeszcze nie skorzystali ze wsparcia z powodu upływu terminu na złożenie wniosku.

w czasie składania wniosku przebywali w stanie nieczynnym, na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia, byli zawieszeni w pełnieniu obowiązków, przebywali na urlopie bezpłatnym, który trwa nie krócej niż 14 dni albo byli urlopowani lub całkowicie zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy.

Te dwie grupy mogą od 22 października ubiegać się o przyznanie bonu.

Komu nie przysługuje bon na laptopa?

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), który finansuje program, wsparcie w postaci bonów ma "wzmocnić odporność szkół podstawowych i ponadpodstawowych na zakłócenia ich funkcjonowania, np. w czasie pandemii COVID-19". W związku z tym, zgodnie z założeniami KPO, bonu nie otrzymają nauczyciele:

wychowania przedszkolnego.

publicznych i niepublicznych szkół artystycznych .

nauczyciele szkół podstawowych dla dorosłych,

branżowych szkół II stopnia,

szkół policealnych oraz

liceów ogólnokształcących dla dorosłych.

30 dni na złożenie wniosku

Nauczyciele mają 30 dni na złożenie wniosku (do 21 listopada 2025 roku). Składa się je do dyrektorów szkół. Dokument musi zawierać imię, nazwisko, PESEL, adres e-mail i numer telefonu komórkowego wnioskującego.

O zmianę przepisów ws. bonu na laptop walczyły nauczycielskie związki zawodowe. ZNP przez dwa lata podejmował szereg działań, by bony na laptopy otrzymali nauczyciele, którzy w dniu składania wniosku o wsparcie finansowane ze środków publicznych przebywali na urlopach dla poratowania zdrowia. Ukazało się rozporządzenie, które to ostatecznie reguluje – poinformowała Urszula Woźniak, wiceprezes ZNP.