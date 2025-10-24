Wiceminister edukacji Henryk Kiepura poinformował, że nauczyciele uczestniczący w ustnym egzaminie maturalnym, jeśli ich praca związana z egzaminem przekroczy ich tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, dostaną dodatkowe pieniądze za te nadpracowane godziny (ponadwymiarowe).

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli

Kiepura odpowiedział w ten sposób na interpelację posła Grzegorza Matusiaka dotyczącą wynagrodzenia dla egzaminatorów maturalnych.

Reklama

Powołując się na Kartę Nauczyciela, wiceminister przypomniał, że nauczyciel na pełnym etacie nie może pracować dłużej niż 40 godzin tygodniowo. W ramach tego czasu pracy i ustalonego wynagrodzenia, nauczyciele muszą realizować zajęcia lekcyjne, wychowawcze i opiekuńcze z uczniami, inne obowiązki wynikające ze statutu szkoły (w tym opiekuńczo-wychowawcze) oraz przygotowywać się do zajęć, samokształcić i doskonalić zawodowo.

Podkreślił również, że uczestnictwo w przeprowadzaniu części ustnej matury jest jednym z obowiązków nauczyciela w ramach zajęć określonych w ustawie.

Nadgodziny podczas matur. Wyjaśnienia MEN

Reklama

Z tego wynika, jak wyjaśnił Kiepura, że jeżeli zadania związane z ustną maturą sprawią, że nauczyciel przekroczy swój obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin, to za te nadprogramowe godziny przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.

W kontekście wynagrodzeń, MEN wydało 16 października komunikat, w którym podało, że nauczyciel, który nie może prowadzić zaplanowanych godzin ponadwymiarowych (np. z powodu wycieczki klasy), może wykonywać w tym czasie inne zadania i nadal zachowa prawo do wynagrodzenia za te godziny. Resort zapowiedział jednak ponowną analizę tych przepisów po uwagach ze strony środowisk edukacyjnych.