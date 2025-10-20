Od stycznia 2025 r. nauczyciel dyplomowany otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 6211 zł brutto, nauczyciel mianowany - 5310 zł brutto, a początkujący - 5153 zł brutto. Minimalne wynagrodzenie w kraju wynosi obecnie 4666 zł brutto, co oznacza, że pensja początkującego nauczyciela przewyższa ją jedynie o 487 zł.

Oprócz tego nauczyciele mogą otrzymać dodatkowe świadczenia, takie jak:

dodatek stażowy,

dodatek motywacyjny,

dodatek funkcyjny (np. za wychowawstwo klasy),

dodatek za trudne warunki pracy.

Najniższe wynagrodzenie w Unii Europejskiej

Sieć Eurydice, współpracująca z Komisją Europejską, przeanalizowała zarobki nauczycieli w Europie w latach 2022-2023. Z danych opublikowanych na euronews.com wynika, że polscy pedagodzy otrzymywali najniższe wynagrodzenie w Unii Europejskiej.

Reklama

Roczna pensja nauczycieli początkujących w krajach Unii Europejskiej:

w Polsce 9897 euro, czyli 42 125 zł,

w Bułgarii zarabiali 10 486 euro rocznie,

na Litwie - 10 800 euro,

na Węgrzech - 11 539 euro,

na Słowacji - 12 066 euro,

w Rumunii — 13 095 euro.

Gorzej niż w Czarnogórze

Od tego czasu pensje nauczycieli w Polsce jednak znacznie się zwiększyły. Wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer poinformowała, że uwzględniając przyszłoroczne podwyżki, pensje nauczycieli będą w 2026 roku wyższe o ok. 40 proc.w porównaniu z 2023 rokiem.

Zgonie z tym europejskim opracowaniem, nauczyciele w Niemczech (62 322 euro) zarabiali prawie dwukrotnie więcej niż ich koledzy we Francji (32 186 euro). Hiszpania (36 580 euro) była nieco powyżej Francji, podczas gdy Włochy (27 079 euro) znalazły się poniżej. Okazuje się także, że brak nauczycieli to problem nie tylko Polski. Występuje w całej Unii Europejskiej.

Porównano także pensje nauczycieli wyrażone w standardzie siły nabywczej co pozwala na bardziej sprawiedliwą ocenę. W przypadku tego wskaźnika kilka krajów UE, w tym Polska, odnotowały niższą moc nabywczą pensji nauczycielskich niż niektóre państwa kandydujące, jak np. Czarnogóra..

Reklama

Polscy nauczyciele najmniej zadowoleni z wynagrodzenia

Porównanie zarobków nauczycieli w Europie to także cześć badania TALIS (Teaching and Learning International Survey). To międzynarodowy projekt badawczy, zainicjowany i koordynowany przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Badanie TALIS 2024 w Polsce przeprowadził Instytut Badań Edukacyjnych - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zgodnie z wynikami badania, nauczyciele w Polsce są zadowoleni z warunków zatrudnienia (80 proc.), z wyłączeniem wynagrodzenia. Tylko 20 proc. deklarowało zadowolenie z wynagrodzenia, co stanowi jeden z niższych wyników w Europie. Średnia dla badanych krajów UE wyniosła w tym przypadku 37 proc. Badanie zostało przeprowadzone w Polsce w marcu 2024 roku, a łącznie uczestniczyło w nim ponad 50 krajów.