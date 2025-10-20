Związki zawodowe nalegały na pilne rozwiązanie problemu, który pojawia się wtedy, gdy nauczyciel jest w szkole, ale nie ma klasy, bo np. jest na wycieczce. Część nauczycieli nie otrzymuje wynagrodzenia za te godziny, przepadają im pieniądze za godziny ponadwymiarowe.

W czwartek MEN wydało komunikat w sprawie sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji Karty nauczyciela. Wynika z niego, że godziny ponadwymiarowe, które nie zostały zrealizowane - nie z przyczyn nauczyciela - są niepłatne. Taka wykładnia oburzyła środowisko.

"Godziny ponadwymiarowe do doprecyzowania"

Minister podkreślił, że sytuacja związana z płaceniem za godziny ponadwymiarowe po nowelizacji Karty nauczyciela „troszeczkę się skomplikowała” i że w praktyce stosowane były różne rozwiązania w zależności od organu prowadzącego szkołę. W jednych było płacone, w innych nie – mówił Kiepura ma antenie Radia Katowice.

Wskazał, że nowelizacja wprowadza także korzystne zmiany dla pedagogów, m.in. zwiększenie liczby odpraw emerytalnych z trzech do sześciu, możliwość uzyskania umowy na czas nieokreślony po roku pracy i dodatkowe nagrody. Jednocześnie zaznaczył, że kwestia godzin ponadwymiarowych wymaga doprecyzowania.

"Nauczyciele mogą na tym stracić"

Chcieliśmy uregulować temat związany z godzinami ponadwymiarowymi, żeby to była jednolita praktyka w całym kraju. Okazuje się od września, że nauczyciele mogą na tym stracić, więc już są zapowiedzi, że będziemy rozmawiać. Wydany został komunikat i do tematu na pewno wrócimy – powiedział.

Zwrócił uwagę, że jeśli nauczyciel ma nauczanie indywidualne i z powodu od niego niezależnych uczeń nie może uczestniczyć w zajęciach, to takie godziny są płatne, a jeśli klasa pójdzie na wagary, to nauczyciel nie otrzymuje wynagrodzenia.

MEN zmieni zdanie?

Dodał, że po nowelizacji Karty nauczyciela sytuacja dotycząca płacenia za godziny ponadwymiarowe stała się niejednoznaczna, bo w części szkół nauczyciele otrzymywali wynagrodzenie nawet wówczas, gdy zajęcia nie odbyły się z przyczyn od nich niezależnych, a w innych – nie.

Na pytanie dziennikarza, czy lekarz chirurg na ostrym dyżurze na SOR-ze nie ma ani jednego przypadku, to powinien dostawać pieniądze czy nie, wiceminister odpowiedział: Oczywiście, że powinien. Dlatego my zapowiadamy powrót do tematu, do rozmów, bo co innego praktyka, a co innego przepisy. Tutaj się po prostu trochę rozminęliśmy z praktyką. Natomiast myślę, że nie zauważyliśmy tego wszyscy aż tak dokładnie, kiedy konsultowaliśmy przez kilka miesięcy te przepisy. Ja tutaj nie szukam winnych. Trzeba to zmienić.

Komunikat w tej sprawie pojawił się także na stronie MEN. "Ministerstwo Edukacji Narodowej analizuje obecnie zgłoszone uwagi dotyczące możliwości rozszerzenia katalogu zajęć, które nauczyciel mógłby realizować zamiast nieodbytych zajęć ponadwymiarowych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe – w szczególności o inne prace statutowe szkoły" - czytamy.