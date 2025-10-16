Związki zawodowe zaapelowały do MEN o pilne rozwiązanie problemu godzin ponadwymiarowych. Chodzi o sytuację nauczycieli, których klasa pojechała m.in. na wycieczkę szkolną, a nauczycielowi nie zostają przydzielone żadne zajęcia w tym dniu. Teraz te godziny są nieodpłatne.

Zmiany są efektem nowelizacji Karty nauczyciela. "Pracownicy oświaty w skutek nowelizacji przepisów dotyczących wynagrodzenia za niezrealizowane godziny ponadwymiarowe od 1 września 2025 r. znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji materialnej" - alarmowała Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność".

Będzie komunikat MEN

Ministra edukacji Barbara Nowacka poinformowała, że w drugiej połowie tego tygodnia będzie komunikat resortu dotyczący sposobu rozliczania godzin ponadwymiarowych po nowelizacji ustawy Karta nauczyciela. O przygotowanie komunikatu wystąpiły do MEN związki zawodowe.

Na razie znana jest tylko odpowiedź MEN na interpelację, która dotyczy szczególnego przypadku godzin ponadwymiarowych. "Nauczyciele biorą udział w części ustnej egzaminu maturalnego w ramach swojego pensum. Jeżeli liczba godzin przekroczy tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. Czy to dodatkowe wynagrodzenie będzie należeć się nauczycielowi, gdy na egzaminie przekroczy tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin swoich zajęć?" - pytał w interpelacji poseł Grzegorz Matusiak.

MEN o czasie pracy nauczyciela

Wiceminister edukacji Henryk Kiepura przypomniał, że czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w ust. 3 lub ustalonym na podstawie ust. 4a albo ust. 7;

inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

"Nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe"

Odnosząc się do części ustnej egzaminu maturalnego napisał: "W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy - Karta Nauczyciela, nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela".

Przypomniał, że w tym przypadku wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. "Reasumując, w przypadku gdy nauczyciel biorący udział w ustnym egzaminie maturalnym wykonuje czynności z nim związane w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie za wypracowane godziny ponadwymiarowe" - podsumował wiceminister.